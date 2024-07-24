Начинается как грипп: стало известно о болезни, которую можно подхватить на кухне

Многие сразу выбрасывают антипригарные сковородки, едва увидят малейшую царапину. Считается, что частички поврежденного покрытия попадают с пищей в организм. Вот и австралийские ученые
Однако даже старая сковорода не так опасна, как новая, которую долго держали на сильном огне. Эксперты говорят: дышать парами, которые выделяет перегретая тефлоновая посуда, гораздо опаснее, чем проглотить частичку антипригарного покрытия, так как оно хотя бы не всасывается в организм.
«Тефлоновый грипп» и «полимерная лихорадка» — так в разговорной речи назвали состояние, когда люди травятся вредными парами тефлона на кухне.
«Симптомы могут развиться спустя несколько часов после приготовления пищи, и люди часто путают это с простудой», — говорит Мэрианн Амиршахи из Национального центра отравлений в Вашингтоне.
Вот как может проявиться «тефлоновый грипп»:
повышение температуры;
озноб;
головная боль;
мышечная боль.
В прошлом году токсикологические центры США сообщили о 267 случаях «полимерной лихорадки», которую люди подхватили на кухне. Однако количество заболевших может быть больше, потому что многие принимают свое недомогание за простуду.
Что не так с тефлоновыми сковородками
Антипригарные сковороды изготавливают из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Это вещество относится к ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — «вечным химикатам», которые разлагаются сотни лет.
При нагревании посуды свыше 260 °C такое покрытие начинает разрушаться. В результате в воздух попадают вредные пары, вызывающие «тефлоновый грипп».
«Выделяется очень сложная смесь окисленных, фторированных веществ, — объясняет химик Закари Хадсон изданию
Так, немецкие ученые
Как готовить на антипригарной сковороде без вреда для здоровья
1. Не держите на горячей плите пустую сковороду. Обязательно добавьте масло или продукты. Пустая посуда быстрее нагревается.
2. Не готовьте в тефлоновой посуде на гриле или открытом огне.
3. При готовке откройте окно и включите вытяжку. Циркуляция воздуха снизит концентрацию вредного дыма.
4. Старайтесь готовить на среднем огне. По данным немецкого исследования, при нормальных температурах риска для здоровья от антипригарных сковородок нет. Если же нужно включить максимальную мощность, сократите время готовки.
5. Не используйте металлические лопатки для антипригарных сковородок. Чтобы сохранить покрытие целым, перемешивайте продукты деревянными или силиконовыми приборами.
Но все же лучший вариант, по мнению экспертов, это полный отказ от антипригарного покрытия в пользу посуды из чугуна, нержавеющей стали или керамики.