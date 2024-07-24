Начинается как грипп: стало известно о болезни, которую можно подхватить на кухне

Однако даже старая сковорода не так опасна, как новая, которую долго держали на сильном огне. Эксперты говорят: дышать парами, которые выделяет перегретая тефлоновая посуда, гораздо опаснее, чем проглотить частичку антипригарного покрытия, так как оно хотя бы не всасывается в организм.