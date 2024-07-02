Мужчина практически ослеп на 5 месяцев после укуса пчелы в глаз

Американские врачи рассказали о необычном клиническом случае: к медикам за помощью обратился 55-летний мужчина, который жаловался на боль в глазу и сильный отек. Подробности
По рассказам пострадавшего, его ужалила в веко пчела. Мужчина сразу же обратился в офтальмологическую клинику. Там пострадавшего осмотрели и якобы полностью удалили жало.
Однако состояние пострадавшего продолжало ухудшаться. В глазу появилась сильная боль, покраснение, кожа распухла. Кроме того, зрение мужчины стало падать, он уже не мог видеть вблизи.
Тогда он снова решил обратиться к врачам. Медики осмотрели пациента. Оказалось, что в первый раз ему не до конца удалили жало из глаза — поэтому зрение и начало резко падать, появились кровоизлияние и гной.
«Внутриглазное давление в правом глазу оставалось в пределах нормы, глаз дополнительно осмотрели при помощи щелевой лампы с флуоресцеиновым красителем, который окрашивает эпителиальные дефекты в желто-зеленый цвет. У пациента зафиксировали отек нижней части роговицы и инфильтрат в области носовой перегородки с сохранившимся кусочком жала», — описывают состояние пострадавшего врачи.
Врачи использовали специальные щипцы, чтобы полностью извлечь инородное тело из глаза.
Также мужчине назначили антибактериальные препараты местного действия и глазные капли с преднизолоном. На лечение ушло пять месяцев — только спустя такой продолжительный срок его зрение полностью восстановилось.
Медики признаются, что это редкий клинический случай. В основном люди обращаются за помощью, когда пчелы или другие насекомые жалят в руки, ноги, живот и другие части тела.
Что делать, если укусила пчела
В месте укуса пчелы обычно остается ее жало. Зона поражения сильно горит, болит, отекает, краснеет и припухает. Осы и шмели дают аналогичные ощущения, но жала в месте укуса не оставляют.
Врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний Ростовского государственного медицинского университета, врач «Инвитро-Юг», доцент, кандидат медицинских наук
Прежде всего нужно купировать симптомы аллергической реакции. Врачи советуют, если это возможно, наложить жгут в зоне на 15 сантиметров выше места укуса и подержать его 20 минут.
«Нет жгута — используйте любую подручную ткань или ремень. К месту укуса можно приложить лед, ликвидировав жало. Главное — не удалять жало пальцами, используйте нож или ноготь. Иначе есть риск лопнуть мешочек с ядом, остатки которого могут попасть в ранку. Жало нужно как бы соскоблить», — рассказывала эксперт.
В случае острых симптомов человеку нужна срочная медикаментозная помощь. Врач может сделать инъекцию адреналина. Затем пострадавшего нужно будет доставить в больницу.