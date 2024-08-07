Модный тренд среди ЗОЖников: зачем все принялись пить «воду с головастиками»

В конце концов, водка тоже не очень-то приятна на вкус, но люди же пьют. Так и здесь: морщится народ, сдерживает рвотные позывы, а стакан-таки осушает.
«Вода с головастиками» — так назвали в Интернете воду с семенами чиа. Рецепт простой: замачиваем семена в стакане воды и спустя полчаса получаем гелеобразную консистенцию. Впитывая жидкость, семена увеличиваются в 12 раз. В результате кажется, что в стакане действительно плавают головастики.
Выглядит такой напиток, мягко скажем, неаппетитно. Однако пользовательницы TikTok не перестают нахваливать свой новый суперфуд.
«Это вызывает у меня тошноту, но оно того стоит. Могу подтвердить, что „вода с головастиками“ действительно помогает похудеть», — говорит американка Мэрайя Падилла.
Девушка уверяет, что благодаря такому коктейлю похудела на полтора килограмма. Не самый впечатляющий результат, учитывая все те усилия, которые приходится прилагать, чтобы выпить этот напиток.
Впрочем, говорят, дело не только в похудении. Считается, что замоченные семена чиа выводят токсины из организма, а также действуют как слабительное. Однако научных доказательств этому пока нет.
Кстати, шеф-повар из Калифорнии, известная в соцсетях под ником @sheeatsart, предупредила: если не залить семена водой, а съесть их в привычном виде в составе каши или других блюд, они разбухнут в желудке и вызовут запор.
«Это нарушит работу вашей пищеварительной системы. Поэтому замочите семена чиа в воде, дайте им разбухнуть, затем добавьте их в овсянку или в смузи», — советует повар.
Мнение врачей: можно получить обратный эффект
«Семена чиа очень полезны для пищеварения и здоровья сердца, содержат массу витаминов и клетчатки, поэтому добавить их в рацион — неплохая идея, — говорит врач общей практики Росс Перри порталу
Однако семена чиа содержат достаточно много жира, поэтому их избыток может привести к увеличению веса.
Поэтому увлекаться «водой с головастиками» доктор не советует. Достаточно добавлять немного семян к любимому блюду.
«Нет особой разницы, добавляете ли вы в них воду или употребляете в обычном виде, за исключением того, что размоченные семена не особенно приятно есть. По моему мнению, простое добавление их в кашу или салат даст примерно тот же эффект», — говорит врач.
«Употребление только воды с семенами чиа не сделает вас волшебным образом худыми. Для снижения веса требуется сочетание сбалансированной диеты, регулярных упражнений и здорового образа жизни», — говорит сертифицированный тренер по питанию и фитнесу Лиза Марли из Лондона.
По словам эксперта, если надеяться только на «воду с головастиками», можно быстро разочароваться в результате.
«Чтобы получить максимальную пользу от семян чиа, главное — употреблять их в составе сбалансированного и разнообразного рациона», — говорит Лиза Марли.
Вот 10 причин, почему стоит добавить семена чиа в свой рацион:
семена чиа богаты клетчаткой, которая помогает пищеварению;
это отличный источник жирных кислот омега-3, что полезно для сердца;
содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление в организме;
исследования показали, что семена чиа помогают регулировать уровень сахара в крови;
благодаря тому, что семена хорошо впитывают воду, они помогают поддерживать водный баланс и обеспечивают долгое чувство сытости.
«Однако употребление семян чиа с водой необязательно будет более эффективным, чем, например, добавление их в смузи или йогурт», — приходит к выводу эксперт по питанию.