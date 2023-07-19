Личный опыт: эти изменения в поведении происходят за 25 лет до развития болезни Альцгеймера

Еще один признак болезни Альцгеймера начал проявляться у мужчины за шесть лет до того, как патологию официально диагностировали. Ричард начал постоянно терять вещи. Сначала это принимали за обычную рассеянность — с кем не бывает, как говорится. Но потом члены семьи поняли, что эпизоды стали повторяться все чаще и чаще, пострадавший уже не мог разобраться, где он оставил вещь, которую держал в руках буквально минуту назад.