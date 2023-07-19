Личный опыт: эти изменения в поведении происходят за 25 лет до развития болезни Альцгеймера

Зачастую пациенты с нейродегенеративными заболеваниями не обращаются к врачу, они попросту принимают изменения за простую забывчивость или старение. Иногда проблемы с памятью или измененные привычки действительно следствие естественного процесса. Но иногда странные изменения — это повод насторожиться.
Так случилось с 76-летним Ричардом Линдсеем. Болезнь Альцгеймера ему диагностировали два года назад. К этому времени мужчина практически утратил свою личность. «Моего отца как будто больше нет», — говорит 49-летний Пол. На самом деле сын пострадавшего заметил первые отклонения еще в 1990-х годах.
Так, одна из деталей, которая его насторожила, — это измененное отношение к деньгам. Ричард всегда был очень бережливым, контролировал все расходы и ничего не тратил зря. Но мужчина вдруг начал относиться к собственным средствам очень безответственно.
«Он буквально начал чуть ли не раздавать деньги», —
Второй тревожный звоночек — это настойчивое желание отца долгих и глубоких бесед с семьей. Мужчина как будто интуитивно понимал, что с ним что-то происходит, требовал к себе повышенного внимания, но так и не мог объяснить родным суть проблемы.
Еще один признак болезни Альцгеймера начал проявляться у мужчины за шесть лет до того, как патологию официально диагностировали. Ричард начал постоянно терять вещи. Сначала это принимали за обычную рассеянность — с кем не бывает, как говорится. Но потом члены семьи поняли, что эпизоды стали повторяться все чаще и чаще, пострадавший уже не мог разобраться, где он оставил вещь, которую держал в руках буквально минуту назад.
«Это мужчина, который пробежал Лондонский марафон в возрасте 58 лет, его тело в хорошей физической форме, но эта болезнь поразила его мозг. Я не узнаю своего отца, наша семья тяжело принимала этот диагноз. Не желаю никому с этим столкнуться», — делится Пол.
Сейчас ученые разрабатывают препарат, который может спасти от болезни Альцгеймера. В случае с Ричардом лекарство уже вряд ли поможет. Как говорят члены его семьи, болезнь слишком прогрессирует, все зашло очень далеко.
Вообще инновационный препарат может замедлить неизбежное ухудшение состояния пациентов со старческим слабоумием примерно на четыре-семь месяцев при продолжительности терапии в 1,5 года.
Как он работает? Что показали клинические исследования? И какие прогнозы ученых? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.