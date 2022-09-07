Кампания по вакцинации против ковида стала активнее с ростом заболеваемости и не обошлась в России без скандалов. Например, многих смутило, что их предлагали прививать просроченным препаратом, причем сроки некоторых упаковок закончились еще полгода назад. Однако срок годности «Спутника V» продлили . И в виде исключения даже тех партиий, что уже были выпущены в оборот. Иммунологи объяснили, что это не опасно и все так же эффективно.

Теперь «масла в огонь» подлили ученые из США. Им удалось выяснить, что делать прививку тем, кто недавно перенес новую коронавирусную инфекцию, абсолютно бессмысленно. Она не повышает иммунный ответ, а в некоторых случаях даже способна гасить его. Правда касается это тех, кто переболел меньше 60 дней назад. По остальным данных нет, наблюдение продолжалось только 2 месяца.