Реальная история

О том, насколько мучительной может быть нейропатия, не понаслышке знает 34-летний британец Аарон Спир. В 27 лет врачи обнаружили у него диабет первого типа. Диагноз для мужчины прозвучал как гром среди ясного неба. Он не смог сразу справиться с ударом судьбы и некоторое время вообще не следил за показателями сахара в крови. В результате у него развилась периферическая нейропатия, то есть все его нервы вне головного и спинного мозга были поражены.

«У меня было такое ощущение, будто я шел босиком по снегу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта боль никогда не проходила, меня как будто било током по ночам, я не мог нормально спать», — рассказывал журналистам Аарон.

В попытке избавиться от неприятных ощущений он мог за ночь выпить две бутылки вина.

Алкоголь здоровее мужчину, естественно, не сделал: врачи со временем диагностировали у него диабетический кетоацидоз (ДКА). Если это состояние вовремя не купировать, человек может впасть в кому и умереть. В больнице медики также нашли у Аарона инфекцию печени, увеличение селезенки, периорбитальный целлюлит.

Однако после выписки мужчина не стал вести здоровый образ жизни — напротив, он подсел на запрещенные вещества. На то, чтобы победить наркозависимость, Аарону понадобилось несколько лет, и за это время он неоднократно был на волосок от смерти.