Хирург Зубова объяснила, как понять, что боль в животе скоро пройдет

«Тепло усиливает воспалительный процесс, а препараты маскируют боль, в то время как болезнь только усугубляется. Кроме того, когда врач будет осматривать такого пациента, ему будет сложно разобраться в смазанных самостоятельным лечением симптомах. Это только затрудняет диагностику и откладывает получение своевременного и целенаправленного лечения», — объясняет Нина Зубова.