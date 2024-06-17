Хирург Зубова объяснила, как понять, что боль в животе скоро пройдет

Обычно боль в животе вызвана временными проблемами с пищеварением и проходит самостоятельно даже без лекарств. Однако иногда такая боль выступает единственным признаком серьезных проблем со здоровьем.
В некоторых случаях боль — сигнал о том, что внутри живота происходит крайне опасный процесс, который без помощи хирурга может закончиться фатально. О том, в каких ситуациях следует немедленно обратиться к врачу, рассказала Нина Зубова, врач-хирург, эксперт лаборатории «Гемотест».
Хирург лаборатории «Гемотест»
Органов много — боль разная
В брюшной полости расположено множество органов, и каждый из них может быть источником болевых ощущений. Обычно боль возникает в области желудка, желчного пузыря и кишечника. Ее подразделяют на:
генерализованную (разлитую), при которой болит весь живот. Так часто бывает при расстройстве кишечника, ротавирусной инфекции;
локализованную. Человек точно определяет, откуда исходит боль. Так бывает, например, при желчнокаменной болезни, когда болит в правой верхней части живота.
Ноет, колет, режет…
Люди воспринимают болевые ощущения по-разному и могут описывать их как жжение, нытье, покалывание, резь или распирание. Эти характеристики помогают врачу лучше понять причину боли и иногда даже поставить предварительный диагноз.
«Ноющая боль в животе и ощущение переполнения желудка после еды обычно связаны с перееданием. Если к такой боли присоединяется общая слабость, повышается температура, возникает рвота — скорее всего, дело в пищевом отравлении», — объясняет врач.
При язвенной болезни боль обычно, наоборот, возникает на голодный желудок и стихает после еды. Многие люди описывают такую боль как жжение и нередко путают с изжогой.
У женщин особая боль
«У женщин боль в животе может быть вообще никак не связана с пищеварением. Это так называемая отраженная боль. Она возникает из-за эндометриоза, кист яичников, воспалительных заболеваний органов малого таза. Такая боль обычно не связана с приемами пищи и беспокоит женщину постоянно, периодически усиливаясь», — объясняет врач.
Это неопасно
«Чаще всего боль в животе, которая появилась после еды, неопасна и проходит самостоятельно в течение пары часов. Так бывает, если человек съел что-то жирное или жареное. Пока в животе ощущается дискомфорт, важно дать покой желудочно-кишечному тракту и принимать малыми порциями легкоусвояемую пищу. Например, можно съесть нежирный творог, легкий йогурт, кусочек отварной куриной грудки», — говорит Нина Зубова.
Когда срочно к врачу
В случае появления боли в животе, которая не исчезает или усиливается, необходимо обратиться к врачу. Однако некоторые ситуации требуют немедленных действий, так как ожидание может быть опасным.
Нестерпимая боль, из-за которой человек не может выполнять бытовые дела, может говорить о серьезных состояниях, например о перитоните или массивном кровотечении. В такой ситуации нужно как можно скорее вызывать бригаду скорой медицинской помощи.
Звонить в скорую следует, если боль появилась после травмы, живот надулся, кожа на нем выглядит натянутой, в стуле видна кровь.
Другие тревожные симптомы — обильная рвота и диарея, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, холодный липкий пот.
Чего делать нельзя
Точно не поможет пить обезболивающее в надежде избавиться от боли или прикладывать к животу грелку, чтобы ослабить спазмы.
«Тепло усиливает воспалительный процесс, а препараты маскируют боль, в то время как болезнь только усугубляется. Кроме того, когда врач будет осматривать такого пациента, ему будет сложно разобраться в смазанных самостоятельным лечением симптомах. Это только затрудняет диагностику и откладывает получение своевременного и целенаправленного лечения», — объясняет Нина Зубова.