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Хирург Зубова объяснила, как понять, что боль в животе скоро пройдет

Боль в животе — распространенная проблема и детей, и взрослых. Каждый человек хоть раз испытывал ее. Но как понять, что неприятные ощущения скоро пройдут и не представляют опасности? Рассказывает врач.

17 июня 20246
боль в животе
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Обычно боль в животе вызвана временными проблемами с пищеварением и проходит самостоятельно даже без лекарств. Однако иногда такая боль выступает единственным признаком серьезных проблем со здоровьем.

В некоторых случаях боль — сигнал о том, что внутри живота происходит крайне опасный процесс, который без помощи хирурга может закончиться фатально. О том, в каких ситуациях следует немедленно обратиться к врачу, рассказала Нина Зубова, врач-хирург, эксперт лаборатории «Гемотест».

Нина Зубова
Медицина

Хирург лаборатории «Гемотест»

Органов много — боль разная

В брюшной полости расположено множество органов, и каждый из них может быть источником болевых ощущений. Обычно боль возникает в области желудка, желчного пузыря и кишечника. Ее подразделяют на:

  • генерализованную (разлитую), при которой болит весь живот. Так часто бывает при расстройстве кишечника, ротавирусной инфекции;

  • локализованную. Человек точно определяет, откуда исходит боль. Так бывает, например, при желчнокаменной болезни, когда болит в правой верхней части живота.

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Ноет, колет, режет…

Люди воспринимают болевые ощущения по-разному и могут описывать их как жжение, нытье, покалывание, резь или распирание. Эти характеристики помогают врачу лучше понять причину боли и иногда даже поставить предварительный диагноз.

«Ноющая боль в животе и ощущение переполнения желудка после еды обычно связаны с перееданием. Если к такой боли присоединяется общая слабость, повышается температура, возникает рвота — скорее всего, дело в пищевом отравлении», — объясняет врач.

При язвенной болезни боль обычно, наоборот, возникает на голодный желудок и стихает после еды. Многие люди описывают такую боль как жжение и нередко путают с изжогой.

У женщин особая боль

«У женщин боль в животе может быть вообще никак не связана с пищеварением. Это так называемая отраженная боль. Она возникает из-за эндометриоза, кист яичников, воспалительных заболеваний органов малого таза. Такая боль обычно не связана с приемами пищи и беспокоит женщину постоянно, периодически усиливаясь», — объясняет врач.

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Это неопасно

«Чаще всего боль в животе, которая появилась после еды, неопасна и проходит самостоятельно в течение пары часов. Так бывает, если человек съел что-то жирное или жареное. Пока в животе ощущается дискомфорт, важно дать покой желудочно-кишечному тракту и принимать малыми порциями легкоусвояемую пищу. Например, можно съесть нежирный творог, легкий йогурт, кусочек отварной куриной грудки», — говорит Нина Зубова.

Когда срочно к врачу

В случае появления боли в животе, которая не исчезает или усиливается, необходимо обратиться к врачу. Однако некоторые ситуации требуют немедленных действий, так как ожидание может быть опасным.

  • Нестерпимая боль, из-за которой человек не может выполнять бытовые дела, может говорить о серьезных состояниях, например о перитоните или массивном кровотечении. В такой ситуации нужно как можно скорее вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

  • Звонить в скорую следует, если боль появилась после травмы, живот надулся, кожа на нем выглядит натянутой, в стуле видна кровь.

  • Другие тревожные симптомы — обильная рвота и диарея, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, холодный липкий пот.

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Чего делать нельзя

Точно не поможет пить обезболивающее в надежде избавиться от боли или прикладывать к животу грелку, чтобы ослабить спазмы.

«Тепло усиливает воспалительный процесс, а препараты маскируют боль, в то время как болезнь только усугубляется. Кроме того, когда врач будет осматривать такого пациента, ему будет сложно разобраться в смазанных самостоятельным лечением симптомах. Это только затрудняет диагностику и откладывает получение своевременного и целенаправленного лечения», — объясняет Нина Зубова.

Автор текста:Елена Мишина
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