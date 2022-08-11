Кардиолог Савонина рассказала, чего категорически нельзя делать при боли в груди

В любом случае, если у вас появилась сильная боль в груди, вам тяжело дышать, кружится голова, тошнит, не покидает чувство тревоги, то здесь один верный путь к спасению — как можно скорее вызвать скорую помощь.

А вот те вещи, которые точно не стоит делать, если появилась боль за грудиной:

Нагружать себя физически. Любую нагрузку нужно немедленно прекратить. Неважно, появилась боль во время пробежки или же у вас закололо сердце, когда вы гуляли по парку. Сразу же остановитесь, присядьте — хоть на землю, сделайте так, чтобы нагрузка прекратилась; Пытаться унять боль таблетками — они все равно не помогут при стенокардии или инфаркте. А вот риск навредить себе только возрастает; Купировать боль за грудиной нитроглицерином и принимать другие нитраты, особенно, если давление упало или оно у вас всегда пониженное; Пытаться массировать больное место; Пить раствор из соды, считая, что жжение за грудиной — это симптом изжоги; Охлаждать грудь, прикладывать к ней что-то холодное или замороженное; Пить холодную воду.

- Одна моя пациентка думала, что у нее очередное обострение язвенной болезни, поэтому прикладывала курицу из морозилки к больному месту. А у нее был инфаркт, — рассказывает кардиолог.

Если у вас боль за грудиной прошла самостоятельно или же после приема лекарства, все равно это веский повод обратиться за медицинской помощью. И чем скорее, тем лучше, говорит кардиолог.