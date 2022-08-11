Кардиолог Савонина рассказала, чего категорически нельзя делать при боли в груди

Боль за грудиной — это коварный симптом, за которым может скрываться множество опасных болезней. Многие, едва только ощутят этот непритный симптом, паникуют: о, ужас, у меня инфаркт. Но не стоит сразу думать о самом страшном. Так, за за жалобой пациентов «болит в груди и не хватает воздуха» может скрываться паническая атака — неприятное, но, по сути, неопасное для жизни состояние.
Практикующий кардиолог, аритмолог, врач функциональной диагностикиvk.com/doc_savonina
В любом случае, если у вас появилась сильная боль в груди, вам тяжело дышать, кружится голова, тошнит, не покидает чувство тревоги, то здесь один верный путь к спасению — как можно скорее вызвать скорую помощь.
А вот те вещи, которые точно не стоит делать, если появилась боль за грудиной:
Нагружать себя физически. Любую нагрузку нужно немедленно прекратить. Неважно, появилась боль во время пробежки или же у вас закололо сердце, когда вы гуляли по парку. Сразу же остановитесь, присядьте — хоть на землю, сделайте так, чтобы нагрузка прекратилась;
Пытаться унять боль таблетками — они все равно не помогут при стенокардии или инфаркте. А вот риск навредить себе только возрастает;
Купировать боль за грудиной нитроглицерином и принимать другие нитраты, особенно, если давление упало или оно у вас всегда пониженное;
Пытаться массировать больное место;
Пить раствор из соды, считая, что жжение за грудиной — это симптом изжоги;
Охлаждать грудь, прикладывать к ней что-то холодное или замороженное;
Пить холодную воду.
- Одна моя пациентка думала, что у нее очередное обострение язвенной болезни, поэтому прикладывала курицу из морозилки к больному месту. А у нее был инфаркт, — рассказывает кардиолог.
Если у вас боль за грудиной прошла самостоятельно или же после приема лекарства, все равно это веский повод обратиться за медицинской помощью. И чем скорее, тем лучше, говорит кардиолог.
Как проявляется сердечная боль
На инфаркт или другие проблемы с сердцем могут указать следующие симптомы:
вы почувствовали боль в груди,
появилось ощущение, как будто в области сердца что-то жжет, сжимается, сильно давит,
боль отдает в шею, руку, плечо, челюсть. Иногда там болит даже сильнее, чем в груди,
боль появляется, когда вы быстро идете, начинаете заниматься спортом или же когда испытываете сильные эмоции, особенно негативные,
неприятные ощущения в груди проходят после того, как вы исключаете любую физическую нагрузку или же пьете нитроглицерин.
Важная деталь: колющие и ноющие боли гораздо реже имеют отношение к сердцу. Однако их тоже нельзя не учитывать.
- Одна моя знакомая терпела боль, а потом решила сделать практически все, что включено в список «категорически нельзя». Сейчас она в реанимации, состояние крайне тяжелое. Поэтому берегите свое сердце, не затягивайте с поход к кардиологу, — заключила Ольга Савонина.
Кстати
Зачастую симптомы приближающего инфаркта появляются за несколько дней до самой «сердечной атаки». Но мы считаем их безобидными, поэтому игнорируем. Как вовремя распознать опасную болезнь? Рассказывает кардиолог Анна Кореневич.