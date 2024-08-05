Кардиолог Платонова назвала симптом на ногах, который укажет на проблемы с сердцем

От работы сердца и сосудов зависит состояние всех органов и систем организма. По данным ВОЗ, основные причины смерти в мире — это болезни сердечно-сосудистой системы. Но многих трагедий можно было бы избежать, если бы люди вовремя записались на прием к кардиологу.