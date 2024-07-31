Сердце трепещет по утрам: терапевт Баранова назвала две причины, почему так бывает

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала, почему в предутренние часы бывает сильное сердцебиение. Человек может даже просыпаться от того, что все тело вибрирует, будто дрожит.
По словам врача, возможны две причины подобного состояния.
В первую очередь это анемия — латентный железодефицит. Чтобы проверить уровень железа в организме, достаточно сдать анализ крови на гемоглобин, железо, ферритин (он показывает запасы железа в организме).
Еще одной причиной сердцебиения может быть банальный дефицит кислорода и избыток углекислого газа к 3-4 часам утра, если вы спите в маленькой душной комнате. Выход вполне очевиден.
Терапевт, дерматолог, к.м.н.
«Открывайте окно на проветривание, спите с открытым окном. Ни кондиционеры, ни системы климат-контроля не решают вопрос количества и соотношения кислорода и углекислого газа в помещении», —
Ранее врач-эндокринолог Анастасия Калмурзина также объясняла, почему по ночам человек может просыпаться в поту и с бешено бьющимся сердцем. Помимо духоты, избытка кофеина в рационе, а также физического или эмоционального перенапряжения, такие ночные симптомы могут быть признаком серьезных болезней, вплоть до рака. Поэтому, если такие пробуждения повторяются регулярно, а объективных причин для них вы не видите, не стоит медлить — обратитесь к врачу.
«Проснулся под утро и не могу уснуть»
Бывает другая ситуация: человек вечером быстро засыпает, но уже в 3-4 часа утра просыпается и дальше не может сомкнуть глаз. Одной из частых причин таких ранних пробуждений с невозможностью повторного засыпания врачи называют депрессию, причем других симптомов расстройства может еще и не наблюдаться. По словам врача-сомнолога профессора Романа Бузунова, ее выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы.
А о чем могут говорить частые пробуждения среди ночи — почти каждые два часа? Как объяснял профессор Бузунов, в норме любой здоровый человек каждые 1,5-2 часа после полного цикла сна просыпается буквально на несколько секунд, но сразу же быстро засыпает и потом не помнит об этом. Частые же пробуждения среди ночи, которые мешают человеку нормально высыпаться, зачастую связаны с формированием условного рефлекса. Как он срабатывает и как вернуть себе нормальный сон, советы сомнолога читайте ЗДЕСЬ.