Сердце трепещет по утрам: терапевт Баранова назвала две причины, почему так бывает

А о чем могут говорить частые пробуждения среди ночи — почти каждые два часа? Как объяснял профессор Бузунов, в норме любой здоровый человек каждые 1,5-2 часа после полного цикла сна просыпается буквально на несколько секунд, но сразу же быстро засыпает и потом не помнит об этом. Частые же пробуждения среди ночи, которые мешают человеку нормально высыпаться, зачастую связаны с формированием условного рефлекса. Как он срабатывает и как вернуть себе нормальный сон, советы сомнолога читайте ЗДЕСЬ.