По мнению врача, чтение инструкции к лекарствам не дает ничего, кроме проблем. Дело в том, что любой человек — это не только физиология, но и центральная нервная система и психика, причем сложноустроенная. Во время болезни психика может как и помочь, так и навредить. Именно поэтому, подчеркивает Кореневич, один и тот же препарат может по-разному действовать на разных людей. На эффект, безусловно, влияют также пол, вес и другие факторы, однако психические процессы также играют важную роль.

Многие знают об эффекте плацебо. В рамках научных экспериментов это выглядит так: участников исследования делят на две группы и одна из получает настоящее лекарство, а вторая — пустышку. К удивлению врачей нередко случается, что в группе получивших фейковый препарат фиксируют даже больше позитивных эффектов. Кстати, при таком сценарии лекарство не дойдет до покупателей.

У эффекта плацебо есть обратная сторона — эффект нооцебо. Ученые проводили такое исследование: испытуемым давали точно такую же пустышку, но при этом еще и предупреждали о возможных побочных эффектах препарата. Обзор 109 таких исследований показал: каждый пятый пациент, получивший пустышку, столкнулся с побочными эффектами — хотя их быть вообще не должно было. Во всем виновато самовнушение.