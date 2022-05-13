С любыми лекарствами, даже самими безобидные на первый взгляд, нужно быть предельно осторожным: в идеале принимать их нужно по совету врача, а не экспертов в интернете. Считается, что не лишним перед приемом таблеток будет еще и ознакомиться с инструкцией, однако с этим мнением согласны далеко не все врачи.
Кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, почему прочтение инструкции к применению медикаментов может серьезно навредить.
По мнению врача, чтение инструкции к лекарствам не дает ничего, кроме проблем. Дело в том, что любой человек — это не только физиология, но и центральная нервная система и психика, причем сложноустроенная. Во время болезни психика может как и помочь, так и навредить. Именно поэтому, подчеркивает Кореневич, один и тот же препарат может по-разному действовать на разных людей. На эффект, безусловно, влияют также пол, вес и другие факторы, однако психические процессы также играют важную роль.
Многие знают об эффекте плацебо. В рамках научных экспериментов это выглядит так: участников исследования делят на две группы и одна из получает настоящее лекарство, а вторая — пустышку. К удивлению врачей нередко случается, что в группе получивших фейковый препарат фиксируют даже больше позитивных эффектов. Кстати, при таком сценарии лекарство не дойдет до покупателей.
У эффекта плацебо есть обратная сторона — эффект нооцебо. Ученые проводили такое исследование: испытуемым давали точно такую же пустышку, но при этом еще и предупреждали о возможных побочных эффектах препарата. Обзор 109 таких исследований показал: каждый пятый пациент, получивший пустышку, столкнулся с побочными эффектами — хотя их быть вообще не должно было. Во всем виновато самовнушение.
И вот как раз из-за этой силы самовнушения, поясняет Кореневич в своем
Безусловно, у каждого эффективного препарата есть свои «побочки». Но терапевт, который выписал лекарство, знает о них. Кроме того, любой медикамент уже был проверен на людях и прошел через строгие исследования.
Если вы изначально не верите специалисту, который назначил вам препарат, и вы не доверяете его компетентности — читать инструкцию тем более бессмысленно: вы уже решили, что врач плох и назначил «не то» лекарство.
Кстати
В России врачам могут в скором времени использовать медикаменты не по инструкции. О том, почему это важно, можно прочитать ЗДЕСЬ.