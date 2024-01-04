Кардиолог Бокерия назвала условие, при котором может произойти разрыв сердца

По словам кардиолога, разрыв стенки левого желудочка, как правило, фатальное состояние. Спасти человека можно лишь в случае, если надрыв стенки небольшой и пострадавший очень быстро попадет к врачам, у которых есть соответствующий опыт и необходимое для помощи оборудование. Спасают таких пациентов с помощью операции, хотя иногда место надрыва может само собой «закрыться» образовавшимся тромбом.