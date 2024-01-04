Кардиолог Бокерия назвала условие, при котором может произойти разрыв сердца

«Разрыв сердца» реально существует, и он в большинстве случаев для человека смертелен. Однако вопреки популярному мнению, это происходит не в момент инфаркта, а чаще уже после перенесенной сосудистой катастрофы — в первые 2-3 недели.
В медицинской практике так называют состояние, при котором рвется стенка левого желудочка. Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, «разрыв сердца», по сути, — это механическое осложнение инфаркта миокарда.
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
- Процесс рубцевания зоны инфаркта включает стадию «размягчения» ткани в зоне инфаркта, которая, например, при повышении артериального давления может «порваться». Поэтому пациенты, перенесшие инфаркт, особенно, если не выполнялась реваскуляризация (стентирование, шунтирование) зоны инфаркта, должны 4 недели соблюдать постельный режим. Плотный рубец будет сформирован к концу 4 недели, —
Бывают и другие причины «разрыва сердца», но они более редкие.
По словам кардиолога, разрыв стенки левого желудочка, как правило, фатальное состояние. Спасти человека можно лишь в случае, если надрыв стенки небольшой и пострадавший очень быстро попадет к врачам, у которых есть соответствующий опыт и необходимое для помощи оборудование. Спасают таких пациентов с помощью операции, хотя иногда место надрыва может само собой «закрыться» образовавшимся тромбом.
Чем опасен синдром праздничного сердца
Да, такой синдром тоже существует и, как следует из названия, чаще всего он наблюдается во время праздников.
Как рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, случается синдром праздничного сердца на фоне физического и эмоционального напряжения, в котором живет человек. Это напряжение почти всегда отражается на состоянии сердца, только сначала изменения незаметные. Они дадут знать о себе позже — может увеличиться левый желудочек, нарушаться электрическая активность сердца, начинают страдать артерии, питающие сердце.
А когда наступают праздники и человек, чтобы расслабиться побыстрее, прибегает к спиртному, его организм начинает бурно реагировать на алкогольное отравление выбросом гормона адреналина. Повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление, происходит спазм сосудов, кровь сгущается, и риск тромбозов возрастает в несколько раз. Все это приводит к гипертоническим кризам, срывам ритма, сердечным приступам и даже инфаркту.
Чтобы защититься от синдрома праздничного сердца, по словам кардиолога, надо учиться расслабляться и отдыхать без помощи алкоголя.