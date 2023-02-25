Кардиолог Кореневич рассказала, чем опасен синдром праздничного сердца

Многие с нетерпением ждут праздников, чтобы отдохнуть после напряженных будней, рабочего стресса и наконец расслабиться. И нередко расслабление начинается с бокальчика-другого. Потому что быстро перейти в режим «отдых» получается не всегда, а выходные — они не бесконечные.
— К сожалению, с детства нам внушают, что надо хорошо учиться, напряженно работать и достигать целей, нести ответственность, а про то, что надо обязательно расслабляться и вовремя отдыхать, нам никто не говорит. Поэтому мы почти все поголовно вырастаем во взрослых и ответственных трудоголиков, которые умеют расслабляться только с помощью алкоголя. Чем выше уровень стресса и психологического напряжения на работе, тем большие дозы алкоголя необходимы для расслабления, —
Именно поэтому праздничные дни считаются тяжелой порой не только для травматологов и хирургов, но и для кардиологов. Алкоголь, особенно в больших дозах, может приводить не только к травмам и разбитости на следующий день, но и к так называемому синдрому праздничного сердца.
Как проявляется этот синдром
Как рассказала врач, жизнь в состоянии физического и эмоционального напряжения непременно начинает отражаться на нашем сердце — в нем происходят изменения, поначалу незаметные для человека. Они дадут о себе знать позже.
— Сначала увеличивается левый желудочек, затем нарушается электрическая активность сердца, которая в дальнейшем начинает давать сбои сердечного ритма, начинают страдать артерии, которые питают сердце, — рассказывает Анна Кореневич.
И вот когда наступают долгожданные праздники и человек, чтобы расслабиться побыстрее, прибегает к спиртному, его организм начинает бурно реагировать на алкогольное отравление выбросом гормона адреналина.
— Повышается частота сердечных сокращений, артериальное давление, сосуды спазмируются, кровь сгущается, и риск тромбозов возрастает в несколько раз. Все это приводит к гипертоническим кризам, срывам ритма, сердечным приступам и даже инфаркту. Это и есть феномен или синдром праздничного сердца, — продолжает кардиолог.
Что делать
По словам врача, надо учиться расслабляться и отдыхать без помощи алкоголя. Но если все же вы не удержались и после праздничного расслабления проснулись с похмельным синдромом и скачками давления, кардиолог советует пощадить свой организм и не нагружать его дальше:
продолжайте отдых, желательно лежа в постели,
пейте больше жидкости,
примите активированный уголь или другие сорбенты.
В то же время будьте внимательны к любым изменениям своего состояния. При появлении сильной изжоги, чувства жжения или давления за грудиной, тошноты и рвоты не медлите и вызывайте скорую. По словам Анны Кореневич, за этими симптомами отравления может скрываться сердечный приступ.
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