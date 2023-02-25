Кардиолог Кореневич рассказала, чем опасен синдром праздничного сердца

— К сожалению, с детства нам внушают, что надо хорошо учиться, напряженно работать и достигать целей, нести ответственность, а про то, что надо обязательно расслабляться и вовремя отдыхать, нам никто не говорит. Поэтому мы почти все поголовно вырастаем во взрослых и ответственных трудоголиков, которые умеют расслабляться только с помощью алкоголя. Чем выше уровень стресса и психологического напряжения на работе, тем большие дозы алкоголя необходимы для расслабления, — объясняет в своем телеграм-канале врач-кардиолог Анна Кореневич.

Именно поэтому праздничные дни считаются тяжелой порой не только для травматологов и хирургов, но и для кардиологов. Алкоголь, особенно в больших дозах, может приводить не только к травмам и разбитости на следующий день, но и к так называемому синдрому праздничного сердца.