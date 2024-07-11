Из всего этого можно сделать вывод — любое молоко, которое вы видите на прилавке, принесет пользу здоровью. Безусловно, в напитке с самым коротким сроком годности может сохраниться больше полезных веществ, тех же витаминов группы В и витамина С. Однако некоторые производители ультрапастеризованного молока сводят до минимума процесс их потери. Более того, молоко могут дополнительно обогащать витаминами и минералами, это должно быть указано на этикетке товара.