Когда мы выбираем молочные продукты, то с особым вниманием смотрим на сроки годности. Иногда ряженка, сметана и кефир могут храниться не больше недели. Такие продукты в большинстве случаев вызывают больше доверия — ведь в них нет консервантов, усилителей вкуса, а все только полезное и натуральное.
Что касается молока, то этот напиток сейчас может храниться даже в тепле — на полках в магазинах стоят привычные тетрапаки. Сроки годности у такого молока впечатляют, ведь оно может храниться несколько недель и даже месяцев.
Врач-диетолог клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной
Про способы обработки молока
Любое молоко, которое мы видим на полках магазинов, обязательно проходит тепловую обработку, говорит врач. Это может быть пастеризация, стерилизация или ультрапастеризация.
Пастеризация — технология, при которой молоко нагревают до 70–90 градусов и выдерживают при такой температуре в течение 30–60 минут. В результате в напитке частично разрушаются микроорганизмы, при этом сохраняются полезные свойства. Технология была открыта Луи Пастером еще в XIX веке. Пастеризованное молоко в нераскрытой упаковке может храниться порядка 7–10 дней.
Ультрапастеризованное молоко подвергается термической обработке при температуре свыше 125 градусов в течение нескольких секунд. Такое молоко до вскрытия можно хранить в течение нескольких месяцев при комнатной температуре. После того как упаковка открыта, ее необходимо положить в холодильник.
Процесс стерилизации молока заключается в его тепловой обработке путем нагревания свыше 100 градусов в течение 20–30 минут. В результате происходит уничтожение всех микроорганизмов и ферментов.
Полезно ли пастеризованное молоко
«Ультрапастеризация — это самый современный способ обработки молока, при котором его нагревают до очень высокой температуры, но длится это всего несколько секунд. За это время в напитке погибают практически все бактерии. Ультрапастеризованное молоко в герметичных асептических упаковках стерильно в микробиологическом плане», — говорит Анастасия Даниленко.
Существует миф о том, что в ультрапастеризованное молоко добавляют консерванты и антибиотики для увеличения сроков хранения. Важно знать: это не так. За счет нагревания до очень высокой температуры в нем не остается микроорганизмов, которые могут привести к порче продукта — поэтому нет никакого смысла в дополнительных добавках.
При правильной обработке и качественной упаковке основные питательные вещества в ультрапастеризованном молоке сохраняются. То есть напиток сохраняет свою пользу.
Важно: тепловая обработка может приводить к частичному разрушению фолиевой кислоты, витаминов группы B, С, но при этом не влияет на содержание молочного белка, кальция и других микроэлементов.
Из всего этого можно сделать вывод — любое молоко, которое вы видите на прилавке, принесет пользу здоровью. Безусловно, в напитке с самым коротким сроком годности может сохраниться больше полезных веществ, тех же витаминов группы В и витамина С. Однако некоторые производители ультрапастеризованного молока сводят до минимума процесс их потери. Более того, молоко могут дополнительно обогащать витаминами и минералами, это должно быть указано на этикетке товара.
Кстати
Некоторые производители указывают на упаковке молока помимо стандартных сроков годности в том числе и регион, откуда родом корова, а еще ее породу. Если учитывать такие нюансы, то можно многое узнать о продукте. Например, у коров, отелившихся весной или летом, содержание жира и белка в молоке несколько выше, чем у коров осеннего и зимнего отелов.
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