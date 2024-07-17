Какие виды рака почки чаще всего находят у молодых, рассказала онколог Проскрянова

Опасные таблетки и краски

Повышенное давление тоже может повысить риск рака почки. Загвоздка в том, что прием препаратов от гипертензии также связан с повышенным риском — и врачам трудно отделить влияние болезни от побочных эффектов таблеток.

А что насчет трихлорэтилена? Это вещество используют в качестве растворителя красителей, битумов, смол, фосфора и других химических соединений и веществ, а также в качестве средства для обезжиривания металлических изделий.