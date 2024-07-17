Какие виды рака почки чаще всего находят у молодых, рассказала онколог Проскрянова

Как лишний вес может довести вас до рака почки? Почему обрабатывать огород от паразитов химикатами стоит только в респираторе? И как болезнь может проявлять себя на разных стадиях? На все важные вопросы о раке почки ответила онколог Анастасия Проскрянова.
Статистика
Чаще всего этот вид рака находят у людей от 60 до 74 лет. Причем мужчины подвержены большему
Онколог, химиотерапевт, эксперт фонда «Не напрасно»
Факторы риска
Эти вещи могут повысить вероятность развития почечно-клеточного рака:
курение табака,
избыточная масса тела,
длительное течение артериальной гипертензии (повышенное кровяное давление).
Кроме того, есть данные, что факторами риска могут быть:
недостаточная физическая активность,
сахарный диабет,
воздействие трихлорэтилена (вещество-канцероген).
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Сигареты, вопреки распространенному мифу, могут вызвать не только рак легких.
«По сравнению с никогда не курившими, риск увеличивается примерно на 50% у курящих мужчин и на 20% у курящих женщин.
Отказ от курения снижает риск, особенно значимо — среди тех, кто устранил пагубную привычку 10 и более лет назад», — объясняет врач.
Веский повод похудеть
Лишние килограммы, увы, вас тоже здоровее не делают. Чтобы понять, может ли ваш вес повышать риск заболеть раком, нужно посчитать свой индекс массы тела.
«Избыточная масса тела и ожирение, по мнению врачей, могут считаться ведущей причиной более 40% случаев почечно-клеточного рака в США и более 30% в Европе.
При изначально избыточной массе тела по мере увеличения индекса массы тела (ИМТ) на каждые 5 кг/м2 риск возрастает на 24% для мужчин и на 34% для женщин.
Механизмы развития рака почки при ожирении многогранны: его могут провоцировать хроническая тканевая гипоксия (нехватка кислорода), инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия и другие факторы», — поясняет онколог.
Опасные таблетки и краски
Повышенное давление тоже может повысить риск рака почки. Загвоздка в том, что прием препаратов от гипертензии также связан с повышенным риском — и врачам трудно отделить влияние болезни от побочных эффектов таблеток.
А что насчет трихлорэтилена? Это вещество используют в качестве растворителя красителей, битумов, смол, фосфора и других химических соединений и веществ, а также в качестве средства для обезжиривания металлических изделий.
Кроме того, с его помощью изготавливают пестициды и инсектициды. Так что будьте крайне внимательны, когда будете обрабатывать огород от вредителей.
О чем стоит знать молодым
Рак почки чаще находят у людей более старшего возраста. На пациентов младше 54 лет приходится меньше 9% случаев, на людей младше 65 — половина.
Впрочем, расслабляться все равно не стоит: последние исследования указывают, что разные виды злокачественных опухолей все чаще поражают более молодых пациентов. Кроме того, определенные виды рака почек чаще встречаются все-таки именно среди молодежи.
Это, например:
медуллярный рак почки;
переходный рак почки;
опухоль Вильмса.
Симптомы рака почки
Коварство рака почки — до последнего недуг не дает специфических симптомов. На первых порах болезнь проявляет себя через:
боль в боку или поясничной области;
кровь в моче;
прощупываемое образование в области поясницы.
Все эти признаки также характерны, например, при мочекаменной болезни. Одновременно все три симптома, как правило, проявляются лишь у 10% пациентов.
Причем кровь в моче может появляться время от времени. Поэтому, если заметили неладное, лучше в любом случае провериться у врача. Иногда заметить гематурию можно только при проведении анализа мочи.
Кроме того, на рак почки может указывать анемия — снижение уровня гемоглобина и эритроцитов.
«В анализах оно может проявиться задолго до обнаружения образования в почке, при этом сам пациент может ничего не чувствовать. Анемию вызывают потеря крови с мочой и нарушение созревания эритроцитов, потому что одна из функций почек — выработка эритропоэтина, стимулятора эритропоэза», — рассказывает врач.
Более редкие симптомы:
лихорадка(чаще субфебрилитет), непостоянная, сопровождается ночной потливостью, утомляемостью и потерей веса;
если сгусток крови перекрывает просвет мочеточника, возникает почечная колика, сопровождающаяся интенсивной схваткообразной болью в пояснице;
отеки лица, рук и ног.
На поздних стадиях патология сопровождается слабостью, утомляемостью, стойким повышением артериального давления. Пациенты отмечают снижение аппетита, заметно в короткий срок теряют в весе.
Частый симптом рака почек у мужчин — варикозное расширение вен семенного канатика, или варикоцеле.
Как защитить себя
Самый эффективный способ максимально защитить себя — избавиться от всех возможных факторов риска. Поэтому врачи советуют:
бросить курить;
следить за весом;
измерять время от времени артериальное давление;
вести активный образ жизни и заниматься спортом;
не игнорировать тревожные симптомы и в случае необходимости бежать к врачу.