Как убрать или уменьшить шрамы от ран и операций: полезные советы от дерматолога

В народе говорят, что шрамы украшают мужчину, но не каждый с этим согласится. А уж на женском теле грубые рубцы, неровности и даже шрамы от операций вообще хотелось бы полностью скрыть.
Современные хирурги, когда требуется наложение швов, обработка ран и порезов, стараются сделать так, чтобы при заживлении от них почти не осталось следов.
Но они не всесильны, иногда организм имеет особенности и процесс заживления протекает с осложнениями, или ранение настолько серьезное, что шрамов и рубцов не избежать. О том, как удалить шрам и не навредить здоровью своей кожи, рассказала эксперт.
Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»
Рубцы бывают разные
В медицине различают несколько видов рубцов. Они образуются на месте повреждений после акне, после хирургических вмешательств, порезов, ожогов, и у всех абсолютно разные типы. Рубец может быть нормотрофическим, он имеет светлую окраску и не выступает над поверхностью кожи. Атрофические рубцы характеризуются недостатком ткани и чаще всего остаются после угревой болезни в виде ямок на коже лица.
Еще есть гипертрофические и келоидные рубцы. Оони яркие и выпуклые, поэтому их сложно замаскировать или убрать бесследно. Но варианты все-таки есть.
Важно посоветоваться с врачом
Перед удалением рубца важно проконсультироваться с врачом-дерматологом. Он определит тип шрама, длительность его существования и подскажет, как именно его можно удалить или замаскировать.
Дело в том, что в некоторых случаях кремы и мази бесполезны, а воздействие лазера или нанесение татуировки может только усугубить ситуацию: рубец может начать зудеть, побаливать и даже вырасти в размерах.
Келоидные рубцы — особая ситуация
Любые рубцы небольшого размера можно сделать менее заметными с помощью специальных кремов или лазерной терапии. Исключение — келоидные рубцы, склонные к повторному образованию. Их можно удалить, но делать это должен только врач, в противном случае нарост может стать еще больше и заметнее.
Кроме того, на месте удаления все равно останется тонкий шрам. Татуировку поверх такого рубца тоже наносить не следует. Во-первых, это повреждение, которое может спровоцировать рост шрама. А во-вторых, пигмент может не задержаться на такой коже, поэтому рубец снова станет виден.
Как бороться с крупными рубцами
С крупными рубцами, занимающими большую площадь, подход требуется особый и часто комплексный. Их можно сделать действительно незаметными только с помощью операции. Что касается атрофических рубцов, которые часто остаются на лице после акне, то помочь может правильный уход за кожей, игольчатый RF-лифтинг или лазерная шлифовка.
Однако последняя процедура болезненная, и в конечном итоге она может не принести желаемого результата. Если рубцы были очень глубокими, след от них все равно останется. Игольчатый RF-лифтинг переносится гораздо более комфортно. Процедура помогает бороться с неровным рельефом кожи и рубцами, сглаживает и делает дефекты менее заметными.
Идеальных вариантов нет
К сожалению, волшебного способа бесследно убрать рубец и вернуть здоровую кожу нет. Это уже сформировавшаяся ткань, и все, на что способны современные технологии, — сделать образование менее заметным. В любом случае, если решение бороться с рубцом принято, сначала нужно сходить к врачу и проконсультироваться с ним. И чем раньше, тем лучше: свежие рубцы поддаются лечению лучше, чем старые.
На консультации врач скажет, что действительно может помочь, и составит план дальнейших действий. Самостоятельно принимать решение об использовании мазей, лазерной шлифовки или нанесении татуировки не следует: последствия могут оказаться гораздо неприятнее, чем сам рубец.