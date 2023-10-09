Как убрать или уменьшить шрамы от ран и операций: полезные советы от дерматолога

К сожалению, волшебного способа бесследно убрать рубец и вернуть здоровую кожу нет. Это уже сформировавшаяся ткань, и все, на что способны современные технологии, — сделать образование менее заметным. В любом случае, если решение бороться с рубцом принято, сначала нужно сходить к врачу и проконсультироваться с ним. И чем раньше, тем лучше: свежие рубцы поддаются лечению лучше, чем старые.