Как спасают пациентов, у которых инсульт и инфаркт случились одновременно

«Зачастую мы сталкиваемся с пациентами, у которых есть критическое поражение сосудов сердца, когда нужно делать шунтирование. И в то же время у них диагностируется достаточно критическое поражение сонных артерий, — говорит Марат Сагиров, руководитель научного отдела неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. — Всегда перед хирургом встает дилемма, как проводить это вмешательство — одноэтапно либо поэтапно: сначала операцию на сердце, а через несколько месяцев — операцию на сонной артерии».