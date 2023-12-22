Как спасают пациентов, у которых инсульт и инфаркт случились одновременно

Слабость в правой руке и ноге, затрудненность речи и давление 220/120 мм рт. ст. — в таком состоянии доставили 73-летнюю женщину в московскую больницу № 15 имени О.М. Филатова.
КТ мозга показала острый ишемический инсульт. Но беда не пришла одна. Уже в нейрореанимации женщина пожаловалась на давящие боли за грудиной. Сделали ЭКГ — оказалось, у пациентки острый инфаркт. К счастью, женщину спасли, и уже на десятые сутки она уехала домой. Речь вернулась, и практически восстановилось движение в правой руке и ноге.
А вот случай из Подмосковья. В Люберцах женщина почувствовала головокружение, сильную слабость в левой руке и боль в сердце. Оказалось, что у нее инсульт и инфаркт одновременно. Врачи удалили сразу два тромба — из артерий головного мозга и сердца. В операции участвовали неврологи, хирурги, анестезиологи и специалисты лучевой диагностики, которые не только спасли женщину, но и уберегли ее от инвалидности.
Врачи говорят, что при одновременных инсульте и инфаркте процент летального исхода возрастает в разы.
«Сочетание двух таких тяжелых заболеваний, каждое из которых даже по отдельности потенциально опасно и грозит смертью, в недалеком прошлом означало для больного как минимум тяжелую инвалидизацию», — говорит заведующая 6-м кардиологическим отделением ГКБ № 15 Ирина Гришина.
Спасти пациента можно лишь благодаря быстрой и слаженной работе неврологической и кардиологической служб.
Но что, если беда еще не случилась, а угроза одновременных инфаркта и инсульта существует?
«Зачастую мы сталкиваемся с пациентами, у которых есть критическое поражение сосудов сердца, когда нужно делать шунтирование. И в то же время у них диагностируется достаточно критическое поражение сонных артерий, — говорит Марат Сагиров, руководитель научного отдела неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. — Всегда перед хирургом встает дилемма, как проводить это вмешательство — одноэтапно либо поэтапно: сначала операцию на сердце, а через несколько месяцев — операцию на сонной артерии».
Однако выполнение двух операций по отдельности у таких пациентов сопряжено с высоким риском развития осложнений. Поэтому в таких случаях кардиохирурги прибегают к помощи сосудистых хирургов и выполняют два вмешательства одновременно — на сосудах шеи и на сердце.
Все происходит на одном операционном столе, под одним наркозом. Сначала сосудистые хирурги удаляют бляшку из сонной артерии, из-за которой было затрудненно кровоснабжение головного мозга и возник высокий риск инсульта. А потом подключаются кардиохирурги, которые проводят аортокоронарное шунтирование сердца, чтобы восстановить кровоток в обход закупоренных артерий.
При этом сочетанные операции особо не влияют на срок пребывания пациента в стационаре после операции.
«Если послеоперационный период проходит штатно, мы выписываем пациента на амбулаторный этап на 7-9-е сутки после операции», — говорит Сагиров.
Впрочем, сочетанные операции проводят далеко не всем пациентам.
«Только тем, у кого по клиническим данным угроза как инфаркта, так и инсульта одинаково высока», — объясняет Марат Сагиров.
Врачи назвали заболевание, которое может вызвать инсульт и инфаркт одновременно. Это атеросклероз, который приводит к появлению холестериновых бляшек на стенках сосудов сердца, нижних конечностей, брюшной полости, почек, головного мозга и шеи.