Исследование: ранняя менопауза может повысить риск развития рака груди

С наступлением менопаузы в организме женщины происходит серьезная гормональная перестройка. Это влияет на развитие различных возрастных заболеваний, более того, может отразиться на внешности и фигуре. Чтобы облегчить неприятные симптомы, гинекологи назначают заместительную гормональную терапию.
Уже известно, что с приходом менопаузы снижается риск некоторых патологий. Например, женщины реже сталкиваются с эндометриозом, доброкачественными кистами яичников, вульвитом и другими острыми воспалительными заболеваниями половых органов.
Но в то же время после менопаузы может повыситься риск развития рака молочной железы — к такому выводу пришли ученые из США. В своем
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
«У женщин с ранней менопаузой (в возрасте до 40 лет) рак молочной железы встречается почти в два раза чаще, чем у женского населения в целом. Более того, ученые заметили у таких женщин подозрительные мутации в генах репарации ДНК», — комментирует Анча Баранова исследование коллег.
Эксперты также сделали вывод, что онкологический диагноз также могут поставить и родственникам женщин с ранней менопаузой: у них риск рака также оказался повышен.
Например, родственники второй степени — тети, дяди, бабушки и дедушки, племянницы, племянники — имели на 50% более высокий риск рака молочной железы и на 30% риск рака толстой кишки.
Также в зоне риска оказалась и более широкая группа родственников — первой, второй и третьей степени. У них был на 30-60% повышен риск развития рака простаты.
Симптомы рака молочной железы
Аномальный отек, уплотнение, узелок или шишка в области подмышек или вокруг ключицы.
Уплотнения, комочки, узелки в груди, которые могут появляться до или во время менструации, но не исчезают после завершения кровотечения.
Ямочки или углубления на груди — это обычно означает, что опухоль присутствует, но ее трудно увидеть или прощупать.
Заметные и стойкие изменения текстуры, размера, температуры и контура молочных желез.
Кстати
Симптомы рака молочной железы могут быть похожи на признаки других заболеваний. Спутать их может любая женщина. Результат — мысли о самом страшном и настоящая паника. Как же разобраться и чего бояться на самом деле, объяснила врач-маммолог.