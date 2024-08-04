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Исследование: ранняя менопауза может повысить риск развития рака груди

Ученые пришли к неожиданному выводу: оказывается, если у женщины ранняя менопауза, то вероятность столкнуться с раком молочной железы увеличивается в два раза. Более того, в зоне риска оказались и близкие родственники.

4 августа 2024Обсудить
Исследование: ранняя менопауза может повысить риск развития рака груди
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iStockphoto

С наступлением менопаузы в организме женщины происходит серьезная гормональная перестройка. Это влияет на развитие различных возрастных заболеваний, более того, может отразиться на внешности и фигуре. Чтобы облегчить неприятные симптомы, гинекологи назначают заместительную гормональную терапию.

Уже известно, что с приходом менопаузы снижается риск некоторых патологий. Например, женщины реже сталкиваются с эндометриозом, доброкачественными кистами яичников, вульвитом и другими острыми воспалительными заболеваниями половых органов.

Но в то же время после менопаузы может повыситься риск развития рака молочной железы — к такому выводу пришли ученые из США. В своем исследовании эксперты изучили медицинские данные женщин, которые обследовались в различных клиниках штата Юта в период с 1995 по 2022 год.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«У женщин с ранней менопаузой (в возрасте до 40 лет) рак молочной железы встречается почти в два раза чаще, чем у женского населения в целом. Более того, ученые заметили у таких женщин подозрительные мутации в генах репарации ДНК», — комментирует Анча Баранова исследование коллег.

Эксперты также сделали вывод, что онкологический диагноз также могут поставить и родственникам женщин с ранней менопаузой: у них риск рака также оказался повышен.

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Например, родственники второй степени — тети, дяди, бабушки и дедушки, племянницы, племянники — имели на 50% более высокий риск рака молочной железы и на 30% риск рака толстой кишки.

Также в зоне риска оказалась и более широкая группа родственников — первой, второй и третьей степени. У них был на 30-60% повышен риск развития рака простаты.

Симптомы рака молочной железы

  • Аномальный отек, уплотнение, узелок или шишка в области подмышек или вокруг ключицы.

  • Уплотнения, комочки, узелки в груди, которые могут появляться до или во время менструации, но не исчезают после завершения кровотечения.

  • Ямочки или углубления на груди — это обычно означает, что опухоль присутствует, но ее трудно увидеть или прощупать.

  • Заметные и стойкие изменения текстуры, размера, температуры и контура молочных желез.

Кстати

Симптомы рака молочной железы могут быть похожи на признаки других заболеваний. Спутать их может любая женщина. Результат — мысли о самом страшном и настоящая паника. Как же разобраться и чего бояться на самом деле, объяснила врач-маммолог.

Автор текста:Софья Хромова
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