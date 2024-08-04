Исследование: ранняя менопауза может повысить риск развития рака груди

Но в то же время после менопаузы может повыситься риск развития рака молочной железы — к такому выводу пришли ученые из США. В своем исследовании эксперты изучили медицинские данные женщин, которые обследовались в различных клиниках штата Юта в период с 1995 по 2022 год.