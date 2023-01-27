— Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что болеть острой респираторной инфекцией 4 раза в год и более — это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно — действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более новых случаев, — объяснил Андрей Поздняков.

О чем говорят частые простуды