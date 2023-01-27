По большому счету, какой-то точной нормы по количеству перенесенных ОРВИ за год нет. Однако есть средние показатели, на которые можно ориентироваться. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, для взрослых это менее четырех раз в год.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук
— Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что болеть острой респираторной инфекцией 4 раза в год и более — это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно — действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более новых случаев, — объяснил Андрей Поздняков.
О чем говорят частые простуды
Частые ОРВИ могут сигнализировать не только непосредственно о слабом иммунитете. По словам Андрея Позднякова, причиной может быть хроническая инфекция в организме, гормональный дисбаланс и даже рак, в частности, рак крови. Чтобы разобраться в причинах, потребуется консультация врача и целый комплекс анализов. Но это в том случае, если человека действительно сильно беспокоят частые простуды.
Чем помочь себе
В целом советы стандартные:
больше спать (норма 7-9 часов),
чаще есть полезную и разнообразную еду, убрав по максимуму из рациона фастфуд,
избегать стрессов,
попытаться закалить организм.
— Точно не стоит принимать иммуностимуляторы, иммуномодуляторы и прочее в различных комбинациях, какими-либо курсами и дозами. Вся такая терапия, потенциально направленная на коррекцию иммунного ответа, должна назначаться исключительно врачом. Иначе можно стимулировать развитие аутоиммунных заболеваний, — предупредил Андрей Поздняков.
Также специалист посоветовал не налегать особо на чеснок. Защитить вас от вирусных инфекций он вряд ли сможет, а вот слизистую желудка повредит гарантированно.
Еще мнения
Как рассказывал врач-терапевт Марат Фаррахов, если вы болеете простудой приблизительно несколько раз за год, без серьезных осложнений и последствий, это абсолютно нормально и патологией не считается. Кроме того, организм каждого человека имеет свои особенности — все индивидуально.
По словам врачей Консультативно-диагностического центра Педиатрического университета, часто болеющие дети — это, скорее, условное понятие. К этой категории принято относить детей, болеющих респираторными заболеваниями чаще 4-6 раз в год. Однако, как уточняли специалисты, количество перенесенных ОРВИ — не единственный критерий для оценки состояния здоровья. Главное не столько количество, сколько степень тяжести и длительность болезни.