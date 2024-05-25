Гастроэнтеролог Логинов предупредил россиян, чем опасен молодой щавель

витамины В-группы. В щавеле их достаточно много, его можно назвать одним из лидеров среди зелени по их содержанию. Эта группа необходима для того, чтобы поддержать здоровье слизистых, от полости рта до прямой кишки. Они же помогают улучшить внимание и память, нормализовать работу центральной и периферической нервной системы. А витамины В2 и В1 активно участвуют в регуляции жирового, белкового и углеводного обменов;