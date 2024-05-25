Гастроэнтеролог Логинов предупредил россиян, чем опасен молодой щавель

Щавель — популярный вид зелени на столе россиян, он не только дарит блюдам яркий, кисловатый вкус, но и обеспечивает витамином С, которого в растении очень много.
Но так ли безобиден щавель, как кажется? Врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов предупредил, почему эта зелень может быть вредна для здоровья.
Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук
Богат витамином С
В свежем виде щавель можно считать концентратом витаминов и полезных минералов. С учетом того, что он появляется на столах в период, когда выбор свежей грунтовой зелени и овощей еще невелик, за счет этого растения можно пополнить запасы необходимых соединений. После долгой зимы он прежде всего дает организму аскорбиновую кислоту, поддерживающую сосуды и иммунную систему.
Щавель богат витамином С, укрепляет иммунную систему и борется со свободными радикалами. Кроме того, витамин С помогает в снижении уровня «плохого» холестерина. В 100 г щавеля содержится более 50% суточной нормы аскорбиновой кислоты. По уровню этого соединения щавель обгоняет даже таких бесспорных лидеров, как лимоны и шпинат.
Полезный продукт
Щавель может стать отличным источником следующих соединений:
витамины В-группы. В щавеле их достаточно много, его можно назвать одним из лидеров среди зелени по их содержанию. Эта группа необходима для того, чтобы поддержать здоровье слизистых, от полости рта до прямой кишки. Они же помогают улучшить внимание и память, нормализовать работу центральной и периферической нервной системы. А витамины В2 и В1 активно участвуют в регуляции жирового, белкового и углеводного обменов;
бета-каротин. Растительный провитамин А, из которого в организме уже образуется активный ретинол. Он помогает в поддержании здоровья кожи, слизистых и остроте зрения. В 100 г свежего щавеля содержится около 50% необходимой суточной нормы этого витамина.
Минералы в щавеле
Зеленые листочки с мясистыми стебельками богаты минеральными компонентами, регулирующими водно-солевой баланс и работу многих внутренних органов. Это:
калий, который поддерживает должный уровень водно-солевого обмена, помогает нормальному функционированию мышц, включая скелетные и миокард;
магний — помогает работе нервной системы, стимулирует рост и укрепление костей, помогая поддерживать их плотность и упругость. Кроме того, он предупреждает судороги мышц и помогает в поддержании стабильного уровня глюкозы в плазме;
кальций требуется в любом возрасте, он помогает укреплению зубов и костей, нужен для регуляции обменных процессов внутри организма;
железо — нормализует состав крови, помогает в синтезе ДНК для новых клеток, включая лейкоциты, эритроциты и тромбоциты.
фосфор — стимулирует усвоение питательных веществ, взаимодействует с магнием и кальцием, помогая укреплять костную ткань и регулировать работу почек;
натрий — необходим для поддержания достаточного количества жидкости во внутриклеточном, межклеточном и сосудистом пространстве, поддерживает работу почек, артериальное давление и работу сердца.
Помимо того, в щавеле много биофлавоноидов, органических кислот, дубильных веществ и эфирных масел. При этом в 100 г продукта содержится всего 21 ккал.
Можно не всем
Благодаря высокому содержанию клетчатки щавель оказывает положительное влияние на пищеварительную систему. Однако чрезмерное употребление этой зелени может обернуться неприятными последствиями, предупредил гастроэнтеролог.
«Щавель содержит щавелевую кислоту и оксалаты, которые вредны для организма при избыточном потреблении, — говорит врач Владимир Логинов. — Оксалаты могут накапливаться в почках и приводить к образованию камней. Не стоит злоупотреблять щавелем пациентам с заболеваниями почек или мочевыводящих путей, а также людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвенной болезнью, так как щавель может раздражать пищевод и желудок».
Поэтому, по словам специалиста, молодой щавель рекомендуется есть не чаще 1-2 порций в неделю. Щавель можно есть как свежим, так и вареным или тушеным.
«Но лучше всего употреблять щавель как добавку к основным блюдам, богатым кальцием. Это поможет нивелировать негативные свойства оксалатов», — резюмировал Владимир Логинов.