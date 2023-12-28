Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что будет с организмом, если не есть сутки

«Считается, что при таком режиме питания человек эффективно худеет и заодно очищает организм, потому что голодание запускает процесс аутофагии, то есть переработки клеточного мусора. Этот механизм действительно существует, за его открытие японский ученый Ёсинори Осуми в 2016 году получил Нобелевскую премию, — говорит Екатерина Кашух. — Но его научная работа никак не связана с проблемой ожирения — его наработки в перспективе могут помочь в изобретении лекарств от рака. А вот польза аутофагии в борьбе с лишним весом пока достоверно не доказана ».