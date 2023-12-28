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Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что будет с организмом, если не есть сутки

Вредно ли голодать целый день? Можно ли похудеть с помощью такой голодовки? И что происходит с организмом, который на сутки оставили без еды? Узнали у врача.

28 декабря 2023
что будет, если не есть сутки
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iStock

Люди садятся на голодовку по разным причинам. Одни отказываются от еды в пост. Другие голодают, чтобы «очиститься от токсинов». Третьи — чтобы быстро похудеть. Но как на самом деле сказывается на организме суточная голодовка?

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Суточное голодание: полезно или нет

«Однодневная голодная диета вряд ли нанесет серьезный ущерб организму, но и расстаться с лишними килограммами не поможет, — говорит гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — А вот если отказываться от еды на сутки регулярно, это может пошатнуть здоровье. Насколько сильным будет вред, зависит от исходного веса и самочувствия человека».

Для поддержания жизнедеятельности каждой клетке организма нужна глюкоза. Этот углевод — один из главных источников энергии для всех систем и органов, в том числе для мозга. Глюкозу человек получает из еды, в процессе пищеварения она всасывается в кровь, а затем с помощью гормона инсулина проникает в клетки, где и превращается в энергию. Избыток глюкозы накапливается в печени в виде особого соединения — гликогена.

Этот запас организм хранит на всякий случай — например, если человек по какой-то причине не успел поесть. Но этот своеобразный кредит имеет весьма скромный лимит: запасов хватает в среднем на несколько часов.

«После этого организму приходится искать другие источники энергии. Он расходует жир и добывает энергию из мышечной ткани, разрушая ее. Поэтому регулярно отказывать себе в еде на сутки или даже больше — опасно для здоровья, — говорит врач. — Похудеть с помощью суточных голодовок тоже вряд ли получится. Даже наоборот: регулярный отказ от еды заставит тело запасаться жиром на случай голода».

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А как же интервальное голодание?

На идее длительного отказа от еды построена практика интервального голодания, когда принимать пищу можно только в определенные интервалы времени. Например, позавтракать, пообедать и поужинать нужно успеть с 10 до 18 часов, а в остальное время только пить воду.

«Считается, что при таком режиме питания человек эффективно худеет и заодно очищает организм, потому что голодание запускает процесс аутофагии, то есть переработки клеточного мусора. Этот механизм действительно существует, за его открытие японский ученый Ёсинори Осуми в 2016 году получил Нобелевскую премию, — говорит Екатерина Кашух. — Но его научная работа никак не связана с проблемой ожирения — его наработки в перспективе могут помочь в изобретении лекарств от рака. А вот польза аутофагии в борьбе с лишним весом пока достоверно не доказана».

Так что вряд ли врач может рекомендовать голодание как способ оздоровления.

«В доказательной медицине нет рекомендации отказываться от еды ради поддержания здоровья. Равно как и нет универсальных правил относительно того, какими должны быть промежутки между приемами пищи, — говорит гастроэнтеролог. — Все индивидуально и зависит от режима дня».

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По словам врача, кому-то достаточно поесть в течение дня всего два раза, его организм при этом не страдает. Однако существуют категории людей, которым особенно важно следить за режимом питания и есть не реже чем каждые 3–4 часа:

  • дети до 18 лет;

  • беременные;

  • пациенты с сахарным диабетом;

  • пациенты с острыми или хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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