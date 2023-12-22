Это вообще реально? 8 способов быстро похудеть к Новому году

Первое, что стоит сделать, — ограничить количество сахара и отказаться от быстрых углеводов. Выпечка, фастфуд, пицца, сладости, конфеты ведут к набору лишнего веса и провоцируют колебания в крови инсулина. Этот гормон отвечает за распределение поступающей с пищей глюкозы и контролирует ее уровень в организме. Важно не просто убрать из рациона сладости и мучное, но и обращать внимание на скрытый сахар . Он содержится во многих продуктах — от кетчупа до магазинных соков и от готовых завтраков до йогуртов с добавками.