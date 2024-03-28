Есть у 60% людей: названы кожные паразиты, которыми заражаются через полотенце

Нашу кожу в основном населяют различные бактерии и микроскопические грибы — например, Candida. А еще на ней могут жить клещи. Но не такие, от которых мы привыкли защищаться в лесу, а подкожные.
Как рассказали специалисты Пермского политеха, исследования подтвердили: подкожные клещи обитают в коже 60-70% людей. Причем у большинства носителей они могут никак не проявляться. До поры до времени.
Что это за зверь
Речь идет об эктопаразитах рода Demodex, они относятся к паукообразным и в величину достигают 0,4 мм. По словам экспертов Пермского политеха, подкожные клещи питаются секретом сальных желез — себумом, а также отшелушенными частичками эпителия.
Обычно эти эктопаразиты выбирают в качестве места жительства кожу лица:
в зоне век;
в области бровей;
на лбу и подбородке;
на складках вокруг рта и носа.
Чем опасны подкожные клещи
По словам экспертов ПНИПУ, такие клещи считаются условно-патогенными. Часто они мирно сосуществуют с человеком, но при росте популяции могут стать вредителями и вызвать кожное заболевание с сыпью и болезненными гнойничками — демодекоз. Такое может случиться, например, при ослаблении иммунитета или гормональных сбоях.
Научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, кандидат медицинских наук
«Пока нет обоснованных механизмов, связывающих наличие клещей с различными кожными заболеваниями. Но стресс, частое использование косметических средств, заболевания кишечника и связанное с этим снижение иммунитета приводят к резкому размножению клещей, а это провоцирует кожные заболевания: появляются сыпи, поднимающиеся от подбородка к глазам, покраснение кожи глаз», — объясняет Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии ПНИПУ.
Внешне демодекоз часто похож на акне или угревую сыпь, поэтому только врач-дерматолог сможет установить точную причину высыпаний и назначить лечение. Как уточняют специалисты Пермского политеха, считается, что подкожные клещи могут способствовать переносу инфекции к сальным железам и волосяным фолликулам.
Как можно заразиться
По словам Сергея Солодникова, заразиться подкожными клещами легко контактным путем. Например, через:
чужие полотенца,
постельное белье,
косметику,
поцелуи.
«Профилактика — избегать использования „подозрительного“ белья, особенно в общественных местах: парикмахерской, бассейне, спортзале, бане. Стоит воздерживаться от физических контактов с людьми, которые страдают от воспалительных заболеваний кожи лица», — советует кандидат медицинских наук.