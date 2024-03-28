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Есть у 60% людей: названы кожные паразиты, которыми заражаются через полотенце

Наше тело населяют сотни микроорганизмов — как полезных, так и условно-патогенных. Они мирно сосуществуют с человеком, но при определенных условиях могут стать причиной болезни.

28 марта 20241
Есть у 60% людей: названы кожные паразиты, которыми заражаются через полотенце
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iStockphoto

Нашу кожу в основном населяют различные бактерии и микроскопические грибы — например, Candida. А еще на ней могут жить клещи. Но не такие, от которых мы привыкли защищаться в лесу, а подкожные.

Как рассказали специалисты Пермского политеха, исследования подтвердили: подкожные клещи обитают в коже 60-70% людей. Причем у большинства носителей они могут никак не проявляться. До поры до времени.

Что это за зверь

Речь идет об эктопаразитах рода Demodex, они относятся к паукообразным и в величину достигают 0,4 мм. По словам экспертов Пермского политеха, подкожные клещи питаются секретом сальных желез — себумом, а также отшелушенными частичками эпителия.

Обычно эти эктопаразиты выбирают в качестве места жительства кожу лица:

  • в зоне век;

  • в области бровей;

  • на лбу и подбородке;

  • на складках вокруг рта и носа.

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Чем опасны подкожные клещи

По словам экспертов ПНИПУ, такие клещи считаются условно-патогенными. Часто они мирно сосуществуют с человеком, но при росте популяции могут стать вредителями и вызвать кожное заболевание с сыпью и болезненными гнойничками — демодекоз. Такое может случиться, например, при ослаблении иммунитета или гормональных сбоях.

Сергей Солодников
Фармакология

Научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, кандидат медицинских наук

«Пока нет обоснованных механизмов, связывающих наличие клещей с различными кожными заболеваниями. Но стресс, частое использование косметических средств, заболевания кишечника и связанное с этим снижение иммунитета приводят к резкому размножению клещей, а это провоцирует кожные заболевания: появляются сыпи, поднимающиеся от подбородка к глазам, покраснение кожи глаз», — объясняет Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии ПНИПУ.

Внешне демодекоз часто похож на акне или угревую сыпь, поэтому только врач-дерматолог сможет установить точную причину высыпаний и назначить лечение. Как уточняют специалисты Пермского политеха, считается, что подкожные клещи могут способствовать переносу инфекции к сальным железам и волосяным фолликулам.

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Как можно заразиться

По словам Сергея Солодникова, заразиться подкожными клещами легко контактным путем. Например, через:

  • чужие полотенца,

  • постельное белье,

  • косметику,

  • поцелуи.

«Профилактика — избегать использования „подозрительного“ белья, особенно в общественных местах: парикмахерской, бассейне, спортзале, бане. Стоит воздерживаться от физических контактов с людьми, которые страдают от воспалительных заболеваний кожи лица», — советует кандидат медицинских наук.

Автор текста:Анастасия Романова
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