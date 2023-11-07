Эндокринолог Таныгина объяснила, откуда берется зверский аппетит и как его контролировать

Необузданный аппетит — в большинстве случаев проблема, имеющая эндокринные корни. Есть, конечно, варианты, когда срываются люди, сидящие на строгой диете или заедающие стресс, но и в этих ситуациях без эндокринологии не обходится. Основной виновник пищевого беспредела — гормон инсулин.
Когда уровень инсулина высокий, снижается уровень сахара в крови. Мозг от этого начинает «сердиться», он первым реагирует на нехватку глюкозы, посылает сигналы тревоги, в основном выражающиеся в повышении аппетита. О том, что происходит с организмом в этот момент, «Доктору Питеру» рассказала врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.
Эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
Возможно два варианта развития ситуации
У здорового человека с ненарушенным обменом инсулина после употребления пищи, содержащей углеводы, уровень глюкозы повышается, мозг успокаивается и аппетит снижается. Если же обмен инсулина нарушен, то мозг не торопится подать сигнал о насыщении, есть хочется все больше и больше.
В переходном периоде между этими двумя состояниями сахар в крови после употребления чего-нибудь вкусного быстро повышается. Реакция — вырабатывается очень много инсулина, отчего довольно быстро сахар снова снижается, и мозг снова сигналит о голоде. Таким образом, главный триггер неконтролируемого аппетита — инсулин.
Какие признаки могут свидетельствовать о его активности?
Отягощенная наследственность по сахарному диабету второго типа. Заболевание начинается с нарушения регуляции выработки инсулина. Именно эту предрасположенность и передают по наследству. Чаще всего такие люди могут даже не объедаться, но вес у них будет расти быстрее, чем у окружающих.
Избыточный вес. Инсулин очень любит жир. Жировая ткань потребляет этот гормон наравне с мозгом и мышцами. Гормон защищает ее от распада при снижении калорийности питания, а взамен жир снижает чувствительность к инсулину. Это приводит к тому, что на каждый съеденный продукт, содержащий углеводы, вырабатывается все больше и больше инсулина. А жировой ткани в организме при этом становится все комфортнее.
Употребление большого количества легкоусвояемых углеводов. Обычно проблемы с контролем аппетита и избыточным весом начинаются именно с этого. Мозг очень любит быстрые углеводы и привыкает к ним. А после быстрого подъема сахара следует довольно быстрый спад, сахар снижается, снова хочется есть. Постепенно выделение инсулина на повышенный сахар становится все больше, и это приводит к увеличению количества жировой ткани.
Контроль за качеством еды
Таким образом, чтобы побороть необузданную тягу к еде, нужно ограничивать не количество еды, а следить за ее качеством. Причем именно за теми продуктами, которые приводят к повышению инсулина. Эти продукты можно назвать общим словом «углеводы». И они разные.
Некоторые усваиваются очень быстро и резко повышают сахар, их называют быстрыми или легкоусвояемыми. В других углеводы связаны с жиром или клетчаткой, поэтому высвобождаются они медленнее и медленнее повышают сахар. В этом случае ответ инсулина происходит более адекватно, и жировая ткань получит меньше питания.
Оцениваем гликемический индекс
Для определения, насколько быстрый углевод, используют гликемический индекс. За основу берется значение для глюкозы — 100. Продукты с индексом ниже 40 считаются медленными углеводами, от 40 до 100 — быстрыми.
К быстрым углеводам относятся все продукты из пшеничной муки, белый рис, картошка и блюда из нее, сладкие напитки, бананы, виноград, изюм, сахар. Медленные углеводы находятся в:
овощах;
перловой крупе;
молочных продуктах без сахара;
фруктах, особенно цитрусовых;
черносливе;
горьком шоколаде, где не менее 60% какао;
миндальных орехах и семечках подсолнечника.
Кроме того, есть продукты, которые углеводов не содержат. Это, например, рыба, мясо, яйца, сыр, грецкие орехи.
Таким образом, если в повседневном рационе ограничить употребление легкоусвояемых углеводов, это поможет стабилизировать уровень инсулина и предотвратить приступы обжорства. Если же вдруг все равно потянуло к холодильнику, постарайтесь съесть как можно меньше углеводов, это ощутимо сократит приступ.
Как можно диагностировать нарушение обмена инсулина
Для диагностики можно использовать стандартный глюкозотолерантный тест. Оценивать следует не только колебания глюкозы, но и инсулин. Тест проводится следующим образом: утром натощак сдается кровь на глюкозу и инсулин. Затем надо съесть 75 граммов глюкозы. Через час и через два часа нужно снова сдать тот же анализ. В результате оцениваются шесть параметров, среди которых не только их отклонение показателей от нормы, но и их изменения во времени.
Лекарства, помогающие предотвратить приступы усиленного аппетита
Есть препарат, способный повлиять на уровень инсулина, однако он очень слабый. Без соблюдения диеты он только ухудшит ситуацию, добавив к «жору» слабость кишечника. Кроме того, его нужно принимать долго, а если отменить раньше, чем организм к этому готов, все усилия могут обнулиться. При возобновлении же приема эффект будет чуть хуже. В комплексе с диетой препарат начнет усиливать ее действие, поэтому рекомендуем начать его употреблять через месяц-другой после начала ограничений в питании.
Таким образом, неконтролируемый аппетит — это прежде всего гормональное состояние. Поэтому обычным ограничением количества пищи его очень сложно остановить. Воздействовать нужно на изначальную причину.