Эндокринолог Таныгина объяснила, откуда берется зверский аппетит и как его контролировать

Есть препарат, способный повлиять на уровень инсулина, однако он очень слабый. Без соблюдения диеты он только ухудшит ситуацию, добавив к «жору» слабость кишечника . Кроме того, его нужно принимать долго, а если отменить раньше, чем организм к этому готов, все усилия могут обнулиться. При возобновлении же приема эффект будет чуть хуже. В комплексе с диетой препарат начнет усиливать ее действие, поэтому рекомендуем начать его употреблять через месяц-другой после начала ограничений в питании.