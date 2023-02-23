Эмпат или психопат? Ученые из Бернского университета научились отличать одного от другого по взгляду

Опытному психологу будет достаточно одной встречи, чтобы вычислить деструктивного человека: так называют тех, у кого есть какие-либо проблемы с психикой. Например, это могут быть социопаты, нарциссы или те, у кого параноидальное расстройство личности. Общение с такими людьми заставляет здорового человека чувствовать себя обесцененным, ненужным, «выжатым, как лимон». Их нет смысла спасать или жалеть, выход один — прекращать любые контакты как можно скорее.
Ученые из Бернского университета в Швейцарии решили выяснить, как ведут себя во время разговора или же просто в обществе деструктивные люди и те, у кого все в порядке с психикой: они эмпатичны (способны сопереживать), позитивны, добры и надежны. Исследование
Для этого исследователи собрали группу студентов из 120 человек. Все участники просмотрели 20 фотографий, на которых были изображены люди в оживленной среде, а ученые за ними внимательно наблюдали. Для более детального просмотра студенты могли приближать фотографии — так из размытых изображений они становились более четкими. По желанию они могли этого не делать вовсе.
После этого участники ответили на вопросник, в котором оценивались черты личности «большой пятерки»:
экстраверсия,
покладистость,
открытость,
добросовестность
и невротизм.
В анкетах также были вопросы о различных аспектах психопатологии, включая социальную тревогу, депрессию, эмпатию, алекситимию (неспособность описать свои эмоции) и конкретные социальные ценности.
После анализа ученые пришли к выводу: добрые и открытые люди всегда концентрируются на лицах. То есть подопытным было важно рассмотреть всех людей на фотографиях, они старались максимально приблизить снимки, чтобы все детально изучить.
Депрессивные, тревожные и невротичные участники, наоборот, не уделяли пристального внимания лицам. Рассматривать людей им было неинтересно. Они не смотрели в глаза, не хотели считывать мимику, а их взгляд был пустым и блуждающим. Такие участники потратили только 17% от выделенного времени на рассмотрение людей.
- Искреннее желание рассмотреть лица коррелировало с открытостью, экстраверсией, доброжелательностью и сопереживанием. Обратное же указывало на социальную тревожность, депрессию и неспособность принимать свои и чужие чувства, — заключили ученые.