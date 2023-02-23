Эмпат или психопат? Ученые из Бернского университета научились отличать одного от другого по взгляду

Опытному психологу будет достаточно одной встречи, чтобы вычислить деструктивного человека: так называют тех, у кого есть какие-либо проблемы с психикой. Например, это могут быть социопаты, нарциссы или те, у кого параноидальное расстройство личности. Общение с такими людьми заставляет здорового человека чувствовать себя обесцененным, ненужным, «выжатым, как лимон». Их нет смысла спасать или жалеть, выход один — прекращать любые контакты как можно скорее.

Ученые из Бернского университета в Швейцарии решили выяснить, как ведут себя во время разговора или же просто в обществе деструктивные люди и те, у кого все в порядке с психикой: они эмпатичны (способны сопереживать), позитивны, добры и надежны. Исследование опубликовано в журнале Plos.