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Эмпат или психопат? Ученые из Бернского университета научились отличать одного от другого по взгляду

Порой мы даже и не догадываемся о том, кто прячется за маской во время общения — чуткий и добрый человек или же агрессивный психопат, от которого лучше держаться подальше? Ученые выяснили, как можно отличить одного от другого.

23 февраля 2023
Эмпат или психопат? Ученые из Бернского университета научились отличать одного от другого по взгляду
Источник:
freepik

Опытному психологу будет достаточно одной встречи, чтобы вычислить деструктивного человека: так называют тех, у кого есть какие-либо проблемы с психикой. Например, это могут быть социопаты, нарциссы или те, у кого параноидальное расстройство личности. Общение с такими людьми заставляет здорового человека чувствовать себя обесцененным, ненужным, «выжатым, как лимон». Их нет смысла спасать или жалеть, выход один — прекращать любые контакты как можно скорее.

Ученые из Бернского университета в Швейцарии решили выяснить, как ведут себя во время разговора или же просто в обществе деструктивные люди и те, у кого все в порядке с психикой: они эмпатичны (способны сопереживать), позитивны, добры и надежны. Исследование опубликовано в журнале Plos.

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Для этого исследователи собрали группу студентов из 120 человек. Все участники просмотрели 20 фотографий, на которых были изображены люди в оживленной среде, а ученые за ними внимательно наблюдали. Для более детального просмотра студенты могли приближать фотографии — так из размытых изображений они становились более четкими. По желанию они могли этого не делать вовсе.

После этого участники ответили на вопросник, в котором оценивались черты личности «большой пятерки»:

  • экстраверсия,

  • покладистость,

  • открытость,

  • добросовестность

  • и невротизм.

В анкетах также были вопросы о различных аспектах психопатологии, включая социальную тревогу, депрессию, эмпатию, алекситимию (неспособность описать свои эмоции) и конкретные социальные ценности.

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После анализа ученые пришли к выводу: добрые и открытые люди всегда концентрируются на лицах. То есть подопытным было важно рассмотреть всех людей на фотографиях, они старались максимально приблизить снимки, чтобы все детально изучить.

Депрессивные, тревожные и невротичные участники, наоборот, не уделяли пристального внимания лицам. Рассматривать людей им было неинтересно. Они не смотрели в глаза, не хотели считывать мимику, а их взгляд был пустым и блуждающим. Такие участники потратили только 17% от выделенного времени на рассмотрение людей.

- Искреннее желание рассмотреть лица коррелировало с открытостью, экстраверсией, доброжелательностью и сопереживанием. Обратное же указывало на социальную тревожность, депрессию и неспособность принимать свои и чужие чувства, — заключили ученые.

Автор текста:Софья Хромова
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