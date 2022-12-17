Харизматичны, ранимы и безжалостны — так психологи характеризуют психопатов. Такого человека вряд ли сразу вычислишь: он не бегает, размахивая топором и не душит котят. Нет, он может быть мил и обаятелен, очарователен и неотразим. Но при этом лжив, импульсивен, без угрызений совести и какой-либо эмпатии. И поймете вы это только в тот момент, когда он покажет свое истинное лицо.

Почему в таком случае люди продолжают отношения с психопатами? Эксперты говорят: потому что это иллюзия обмана. Кажется, что только вы можете его исправить, что он вот-вот изменится. И вера в это сохраняется годами. Так, в исследовании канадских психологов, которые исследовали последствия отношений с психопатами, приняли участие 457 человек (абсолютное большинство — женщины). И оказалось, что в этих отношениях они были от нескольких месяцев до более чем 20 лет! При этом большинство опрошенных встречались или жили с людьми с расстройством личности от 2 до 5 лет.

Участники исследования рассказали психологам о своем опыте и заполнили ряд анкет, в том числе те, которые оценивают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессию. В итоге ученые выявили 5 основных последствий токсичных отношений с психопатом.

Эмоциональные

Это оказалось самым распространенным последствием. Беспокойство, страх, паника, паранойя, депрессия, включающая в себя ангедонию — снижение способности испытывать удовольствие. Были так же мысли о самоубийстве и попытки лишить себя жизни.

«Я достигла дна, — призналась одна из участниц исследования. — Это был самый болезненный опыт в моей жизни. Я впервые задумалась о самоубийстве, потому что так дальше не могло продолжаться. Я испытывала ненависть и злость к себе самой».