Харизматичны, ранимы и безжалостны — так психологи характеризуют психопатов. Такого человека вряд ли сразу вычислишь: он не бегает, размахивая топором и не душит котят. Нет, он может быть мил и обаятелен, очарователен и неотразим. Но при этом лжив, импульсивен, без угрызений совести и какой-либо эмпатии. И поймете вы это только в тот момент, когда он покажет свое истинное лицо.
Почему в таком случае люди продолжают отношения с психопатами? Эксперты говорят: потому что это иллюзия обмана. Кажется, что только вы можете его исправить, что он вот-вот изменится. И вера в это сохраняется годами. Так, в
Участники исследования рассказали психологам о своем опыте и заполнили ряд анкет, в том числе те, которые оценивают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессию. В итоге ученые выявили 5 основных последствий токсичных отношений с психопатом.
Эмоциональные
Это оказалось самым распространенным последствием. Беспокойство, страх, паника, паранойя, депрессия, включающая в себя ангедонию — снижение способности испытывать удовольствие. Были так же мысли о самоубийстве и попытки лишить себя жизни.
«Я достигла дна, — призналась одна из участниц исследования. — Это был самый болезненный опыт в моей жизни. Я впервые задумалась о самоубийстве, потому что так дальше не могло продолжаться. Я испытывала ненависть и злость к себе самой».
Физические
Проблемы с желудком, головные боли, потеря веса и прочие болезни — могут стать последствием сильного стресса. Многие из участников исследования жаловались на то, что их здоровье в результате таких отношений оказалось серьезно подорвано.
«Я прожила с психопатом 14 лет, — рассказывает другая „жертва“. — Он буквально высасывал из меня энергию, которая нужна была, чтобы справляться с повседневной жизнью. Я не могла есть, у меня выпали волосы, я была сильно обезвожена. Из-за нервов у меня открылась язва желудка. Только когда мы разошлись, я поняла, из-за чего все это случилось».
Кстати, многие люди жаловались и на травмы — сломанные ребра, разбитые губы, синяки под глазами.
Изменения в поведении
Многие жаловались на бессонницу, на то, что стали курить или употреблять больше алкоголя, что они меньше занимались общественной деятельностью, старались чаще сидеть дома и оборвали все связи. Никто не хотел, чтобы родные и близкие узнали, что в семье что-то не так. Кстати, несмотря на то, что чаще всего психопатами являются мужчины, в этом пункте чаще монстрами оказывались представительницы прекрасного пола.
«После того, как я нашел в себе силы уйти от этой женщины, меня долго накрывало депрессией, — есть и такой отзыв. — Я боялся уходить из дома надолго, предпочитал одиночество. Я и сейчас ни с кем не общаюсь так активно, как раньше».
Когнитивные изменения
Многие жаловались на трудности с памятью, концентрацией внимания, невозможностью сосредоточиться. Были те, кто чуть не потерял работу из-за невнимательности и большого количества ошибок.
Проблемы в межличностных отношениях
Это одно из самых серьезных последствий — люди, бывшие в отношениях с психопатами, перестали доверять другим. Они сомневались, что кто-то искренне желает им добра, стали скрытными и боялись, что их предадут или бросят. Каждый после таких отношений жаловался на одиночество.
«Я все время чувствую себя опустошенной и одинокой, — резюмировала одна из женщин. — Как будто я потеряла все хорошее в своей жизни, потому что я идиотка и влюбилась в психопата. У меня мало надежды на то, что я смогу найти кого-то, кто когда-либо поймет меня, или кого-то, кто захочет встречаться со мной».