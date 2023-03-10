Эксперт Корсакова рассказала, что полезного можно вырастить на подоконнике

Лучший сорт помидоров для выращивания дома

- С томатами дела обстоят гораздо проще. Они как раз уважают сухой воздух квартир, и селекционеры предлагают много контейнерных компактных сортов (Анто полосатый — просто красавец!), — объясняет Ирина Корсакова. — Такая же ситуация с перчиками — и острый перец, и паприка (болгарский) могут расти в контейнерах, но влажность им нужна побольше, чем томату.

Что касается пользы растений, выращенных на подоконнике, то опытный садовод считает, что важнее то, какие эмоции вы получаете от общения с живой природой, не выходя из дома.

- Это же удовольствие, особенно для детей, срывать красивые помидорчики с веточек, — говорит эксперт. — И при этом вы получаете неформальное общение с природой и первый опыт садовых увлечений. Приятно и полезно.

Нужны ли фитолампы для растений