Двухлетняя девочка умерла, заразившись от обычного голубя болезнью Ньюкасла

Лабораторные анализы показали, что опасное заболевание малышка, скорее всего, получила после контакта с фекалиями или другими биологическими жидкостями обычного голубя. Причем девочка могла и не контактировать с птицами в прямом смысле этого слова: науке известны случаи, когда частички вируса попадают в организм вместе с пылью и ветром.