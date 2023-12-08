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Двухлетняя девочка умерла, заразившись от обычного голубя болезнью Ньюкасла

Ребенок мучился от эпилептических припадков. МРТ показала, что у девочки отек головного мозга. Антибиотики и другое лечение не помогли: малышка умерла через месяц после госпитализации.

8 декабря 20233
Двухлетняя девочка умерла, заразившись от обычного голубя болезнью Ньюкасла
Источник:

freepik

Инцидент произошел в Австралии. Двухлетняя девочка (имя ее не раскрывается) погибла из-за болезни Ньюкасла. Это вирусное заболевание птиц, которое может передаться человеку.

Как стало известно, ребенка госпитализировали в одну из местных больниц страны. Девочка в течение трех недель страдала от лихорадки, тошноты и рвоты. Вскоре ее состояние ухудшилось, к симптомам добавились эпилептические припадки.

У ребенка в анамнезе была лейкемия (рак крови), за шесть недель до ухудшения самочувствия она закончила курс химиотерапии. Вероятно, тошноту и рвоту изначально приняли за побочные эффекты от лечения, поэтому не стали сразу бить тревогу. Однако состояние девочки продолжало ухудшаться.

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Врачи отправили ребенка на МРТ. Исследование показало, что у малышки развился отек мозга. Девочке назначили антибиотики и противовирусные препараты. В итоге у нее диагностировали энцефалит — воспалительный процесс в области вещества головного мозга, который был спровоцирован болезнью Ньюкасла.

Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти ее так и не удалось. Она умерла через месяц после госпитализации: лечение не смогло остановить дальнейшую смерть тканей мозга.

Лабораторные анализы показали, что опасное заболевание малышка, скорее всего, получила после контакта с фекалиями или другими биологическими жидкостями обычного голубя. Причем девочка могла и не контактировать с птицами в прямом смысле этого слова: науке известны случаи, когда частички вируса попадают в организм вместе с пылью и ветром.

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Во всем мире зарегистрировано около 485 случаев, когда человек заражался болезнью Ньюкасла. Летальных исходов было только пять.

Этот вирус довольно редко поражает людей, в основном он быстро распространяется среди птиц. Например, у зараженных голубей происходит искривление шеи, они больше не могут летать, у них сильно дрожат крылья. Вскоре птица умирает.

Как сообщал Роспотребнадзор, инкубационный период у человека длится от 3 до 7 дней. Заболевание обычно протекает с невысокой температурой, в дыхательных путях скапливается слизь, может появиться конъюнктивит. Дети переносят инфекцию в разы тяжелее: вирус провоцирует поражения головного мозга.

Чтобы защититься от болезни Ньюкасла, надо соблюдать правила личной гигиены и не контактировать с зараженной птицей. Вакцины от этого вируса не существует.

Автор текста:Софья Хромова
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