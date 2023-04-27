Диагност Малиновская рассказала, как определить густоту крови

В среднем в нашем теле содержится около 5 литров крови. Она состоит из жидкой составляющей — плазмы. В ней находятся клетки, которые принято считать форменными элементами крови — тромбоциты, лейкоциты и эритроциты.
Кровь доставляет ко всем тканям и органам кислород и питательные вещества, при этом одновременно забирает от них продукты обмена для дальнейшего выведения из организма. Кроме того, она выполняет и ряд других функций — например, переносит иммунные клетки и специальные белки туда, где локализованы инфекционные агенты или раковые клетки.
Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
«По разным причинам состав крови может меняться, что, безусловно, сказывается на самочувствии и том, что происходит внутри организма. Например, если эритроцитов станет мало, то ткани и органы будут получать недостаточно кислорода, человек начнет быстро уставать, а его работоспособность снизится. Изменения могут затрагивать и другие форменные элементы крови. Обнаружить их проще всего с помощью клинического анализа крови», — говорит Ольга Малиновская.
Еще одно важное лабораторное исследование, которое относится к числу базовых, — коагулограмма, скрининг. Это анализ, который помогает оценить, как хорошо может свертываться кровь, какая она по составу, есть ли у вас риск образования тромбов.
Повлиять на густоту крови может такой показатель, как гематокрит. Он отражает отношение объема форменных элементов крови к ее общему объему. Чем выше гематокрит, тем более густой становится кровь и тем хуже она циркулирует по организму. Слишком низкий гематокрит свидетельствует о том, что кровь жидкая.
Чаще всего низкий гематокрит связан с анемией — недостатком эритроцитов и гемоглобина. Чтобы выяснить, какой у вас показатель гематокрита, нужно просто сдать общий анализ крови. Врач может выдать направление на этот анализ по разным причинам. Например, оценить гематокрит нужно, если человек жалуется на:
слабость;
проблемы с сердечным ритмом;
серый или белый цвет лица;
головные боли;
проблемы с артериальным давлением.
Врач клинической лабораторной диагностики, хирург, специалист по организации здравоохранения, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+
По словам Кирилла Ювченко некоторые изменения на коже тоже могут указать, что кровь слишком густая:
тонус кожи становится слабым;
кожа может начать собираться в складки;
подушечки пальцев могут быть сморщены.
Важно: путать густоту и уровень свертываемости крови не следует, на изменение этих параметров влияют разные показатели.
Так, например, кровь может стать более густой на фоне обезвоживания, а также из-за заболеваний, при которых происходит усиленная продукция форменных элементов. Показатели свертываемости при этом могут быть в норме. И наоборот: риск образования тромбов может быть повышен даже в тех случаях, когда гематокрит низкий и кровь жидкая, говорит Ольга Малиновская.
Важно следить как за густотой крови, так и за показателями свертываемости. Особое значение это приобретает во время беременности, а также при приеме препаратов, которые могут повлиять на эти показатели. Об этом вас должен предупредить лечащий врач.