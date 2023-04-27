Диагност Малиновская рассказала, как определить густоту крови

Так, например, кровь может стать более густой на фоне обезвоживания, а также из-за заболеваний, при которых происходит усиленная продукция форменных элементов. Показатели свертываемости при этом могут быть в норме. И наоборот: риск образования тромбов может быть повышен даже в тех случаях, когда гематокрит низкий и кровь жидкая, говорит Ольга Малиновская.