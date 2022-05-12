День медсестры: «Любите своих пациентов, от них может зависеть ваше счастье»

- В больнице у нас с утра будет торжественное мероприятие, потом пригласили на церемонию награждения, а дома мы с дочкой поздравим друг друга, она у меня учится в медицинском училище, — рассказала «Доктору Питеру» главная медицинская сестра Госпиталя для ветеранов войн Светлана Романцова.

Светлана Романцова уже со школы знала, что свою жизнь она свяжет именно с медициной , уж очень ей нравились рассказы о работе родной тети — сестры матери, которая была врачом в Госпитале для ветеранов войн.

- Я мечтала быть похожа на нее, меня привели в Госпиталь еще совсем маленькой, я проходила здесь все школьные практики — раньше были УПК (Учебно-производственные комбинаты), кто-то в каникулы собирал картошку, а я мыла тут полы, — вспоминает Светлана Романцова.

Конечно, вначале Светлана хотела стать врачом, но, когда провалила экзамены в медицинский институт, ни минуты не сомневалась и подала документы в медучилище. Пока училась, летом работала санитаркой. После диплома — медсестрой. А когда появилась возможность получить высшее медицинское образование, то девушка решила уже не изменять профессии и получила высшее сестринское образование.

- Врачом я передумала становиться, после того как начала работать медицинской сестрой, мне очень понравилась моя профессия, — признается Романцова. — Я поступила в институт в 1996 году, это было что-то новое — медсестры с высшим образованием, многие над нами смеялись. А преподаватели говорили, что мы станем известными.

Среди прочих предметов, которые изучали и будущие врачи, было много психологии, много менеджмента — как правильно организовывать работу. Разница была только в том, что врачи учились 6 лет, медсестры — 5 лет, а после училища — и вовсе 4 года.