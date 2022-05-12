День медсестры: «Любите своих пациентов, от них может зависеть ваше счастье»

Мы всегда с особым уважением относимся к профессии врача и часто даже не подозреваем, как много в лечении зависит от медсестер. А ведь весь процесс выздоровления целиком и полностью лежит на их хрупких плечах. Они делают нам уколы, следят за тем, чтобы мы вовремя и правильно принимали лекарства и выполняли назначения.
В День медсестры не поздравляют
В России только последние несколько лет стали отмечать Международный день медицинской сестры, обычно их поздравляли в День медицинского работника. Да и сейчас медсестры признают, что теплые слова и цветы 12 мая они не ждут, чаще всего отмечают профессиональный праздник в кругу семьи или коллег.
- В больнице у нас с утра будет торжественное мероприятие, потом пригласили на церемонию награждения, а дома мы с дочкой поздравим друг друга, она у меня учится в медицинском училище, — рассказала «Доктору Питеру» главная медицинская сестра Госпиталя для ветеранов войн Светлана Романцова.
Светлана Романцова уже со школы знала, что свою жизнь она свяжет именно с медициной, уж очень ей нравились рассказы о работе родной тети — сестры матери, которая была врачом в Госпитале для ветеранов войн.
- Я мечтала быть похожа на нее, меня привели в Госпиталь еще совсем маленькой, я проходила здесь все школьные практики — раньше были УПК (Учебно-производственные комбинаты), кто-то в каникулы собирал картошку, а я мыла тут полы, — вспоминает Светлана Романцова.
Конечно, вначале Светлана хотела стать врачом, но, когда провалила экзамены в медицинский институт, ни минуты не сомневалась и подала документы в медучилище. Пока училась, летом работала санитаркой. После диплома — медсестрой. А когда появилась возможность получить высшее медицинское образование, то девушка решила уже не изменять профессии и получила высшее сестринское образование.
- Врачом я передумала становиться, после того как начала работать медицинской сестрой, мне очень понравилась моя профессия, — признается Романцова. — Я поступила в институт в 1996 году, это было что-то новое — медсестры с высшим образованием, многие над нами смеялись. А преподаватели говорили, что мы станем известными.
Среди прочих предметов, которые изучали и будущие врачи, было много психологии, много менеджмента — как правильно организовывать работу. Разница была только в том, что врачи учились 6 лет, медсестры — 5 лет, а после училища — и вовсе 4 года.
Почему важно любить всех больных
- Пациенты воспринимают медсестер, как близких людей, они им больше доверяют, что-то рассказывают, — признается Светлана Романцова. — Врач — это ВРАЧ, они его где-то в глубине души боятся, а медсестер считают своими. Мы проводим с больными больше времени, практически круглосуточно. Все лечение выполняет медицинская сестра. И своим добрым словом и хорошим отношением, улыбкой, создает благоприятную атмосферу, которая тоже влияет на процесс выздоровления.
И очень важно быть внимательными со всеми пациентами. Светлана рассказала необычную историю из своей жизни.
- Я только начинала работать медсестрой, привезли к нам женщину, ей лет 50 примерно, она сидит в коридоре и плачет, — вспоминает Светлана Романцова. — В это время я проверяла истории болезни, решила узнать, что у нее произошло. Женщина рассказала, что она очень сильно храпит и боится разбудить соседок по палате. У нас была на тот момент свободна одноместная палата, я предложила ей там поспать, чтобы и сама отдохнула, и соседок не разбудила.
Женщина с радостью согласилась. Выспалась. Светлана на следующий день поговорила с врачом, попросила, чтобы пациентку оставили в отдельной палате, так как действительно храпела она довольно сильно.
- Я с этой женщиной сдружилась, пока она лежала в больнице, мы общались, потом ее выписали, — вспоминает Светлана. — Я была уверена, что больше мы с ней не встретимся. У меня были другие заботы: бурлила моя личная жизнь, будущий супруг как раз пригласил знакомиться с мамой. В ее день рождения мы поехали на смотрины. Выходит будущая свекровь, смотрит на меня довольно строго, я поняла, что сейчас что-то произойдет. И в этот момент к нам подошла ее лучшая подруга, которая по совместительству оказалось той самой моей пациенткой.
Будущая свекровь сразу же поменяла строгий взгляд на одобряющий, весь вечер разговоры крутились вокруг отзывчивости Светланы.
- Я эту историю всегда рассказываю медсестрам на занятиях и говорю: «любите своих пациентов, любите, они всегда вам помогут», — смеется Светлана Романцова. — И такие ситуации приключались не раз. Пациент, конечно, в первую очередь помнит врача и считает его первостепенным в лечении, а медсестер все пациенты любят.
Померить давление и сделать укол
Как только соседи прознают, что в их доме живет медсестра, тут же появляются чисто медицинские просьбы: померить давление, сделать укол, поставить капельницу. К Светлане часто обращаются за помощью. Особенно на даче, куда женщина приезжает отдохнуть. Она признается, что не отказывает никому — нравится помогать, и это ей не в тягость.
- Правда, сейчас в нашем поселке открыли фельдшерский пункт, большинство стали обращаться именно туда, — рассказала Романцова.
На вопрос, с какими пациентами проще работать, Светлана ответить однозначно не смогла. Все же чаще ей приходится сталкиваться с пожилыми людьми.
- Они проще, исполнительнее, правильные, не нарушают режим, молодые иногда «хулиганят», если говорить о том, с кем бы мне было сложно работать, наверное, с детьми, — признается медсестра.
А вот другая медсестра, 98-летняя Валентина Петрова, которая сейчас проходит лечение в Госпитале для ветеранов войн, наоборот, больше всего любила своих маленьких пациентов. Работать она начала еще до Великой Отечественной войны, ухаживала в Педиатрической академии за новорожденными.
- В отделение с новорожденными никто не хотел идти, считали, что это неинтересная работа, — признается Валентина Дмитриевна. — Малышей надо было переворачивать, пеленать и возить матерям кормить. Я тогда училась на втором курсе, мне предложили там поработать.
Валентина Петрова согласилась, и она до сих пор с теплотой вспоминает это время и своих маленьких пациентов. Были среди них и те, кто родился раньше срока. Это сейчас для них есть все условия для доращивания — всевозможные кювезы, специальные смеси, а раньше ничего этого не было.
- Сейчас вообще стало проще работать медицинским сестрам, у них все готовое, шприцы — уколют и выбросят, а нам необходимо было все стерилизовать, капельницы те же — промыть, замочить, опять промыть, перенести в автоклав, — вспоминает Валентина Дмитриевна.
У Валентины Петровой родных, связанных с медициной, не было. Специальность она выбрала, потому что ей очень нравилось помогать людям, ухаживать за ними. И также, как Светлана Романцова, Валентина Дмитриевна вспоминает, что пока еще была достаточно молодой, всегда помогала всем соседям, знакомым, никому не отказывала сделать укол, дать какие-то советы.
- Я относилась ко всем с любовью, — признается пожилая женщина. — Это очень важно!