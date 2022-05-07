«Бинты сами стирали и гладили»: 98-летняя петербурженка рассказала о работе медсестер в блокадном Ленинграде

В Петербурге в канун Дня Победы чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, в живых их осталось совсем немного. Накануне в Госпитале для ветеранов войн поздравляли 98-летнюю Валентину Дмитриевну Петрову.

Она проходит в клинике плановое лечение. Долгожительница рассказала, каким помнит 9 мая 1945 года и как работала в войну медсестрой в блокадном Ленинграде.

Валентине Дмитриевне было 17 лет, когда началась война. Она только закончила школу медсестер. Всю блокаду юная ленинградка спасала жителей в осажденном городе. Работала в тяжелейших условиях — на дежурства ходила пешком, не хватало лекарств, в дефиците были даже бинты — их приходилось кипятить, чтобы использовать повторно.

- Я работала сначала в больнице в Педиатрическом институте, потом совмещала учебу с работой в 14-й поликлинике, когда началась война, а потом и блокада, — говорит Валентина Дмитриевна. — Раненые начали поступать после бомбежек, так я и осталась.

В 1943 году Валентина поехала в эвакуацию — она сопровождала поезд с детьми, которых вывозили из Ленинграда.

- Ехали целый месяц до Бийска (Алтайский край), там я поступила на работу в госпиталь и оставалась в нём до окончания войны, — вспоминает Валентина Дмитриевна. — Работали дружно, сплоченно, было тяжело и с медикаментами, и с перевязочным материалом, сами стирали, сушили, потом гладили.

Помнит петербурженка, каким был день 9 Мая 1945 года.

- Что мы делали? Песни пели, танцевали, обнимались, радовались! — вспоминает ветеран.

23 декабря 2022 года Валентине Дмитриевне исполняется 99 лет, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.