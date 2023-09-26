Наверняка в детстве вы не понимали, как можно есть оливки или маслины: они казались либо безвкусными, либо противными. Но по мере взросления эти плоды удалось распробовать. И вот вы уже добавляете их в салаты, горячее, пиццу или просто едите в качестве закуски.
Некоторые уверены, что маслины и оливки — это плоды разного дерева. Но что первые, что вторые буквально одного поля ягодки. Цвет фрукта зависит от времени сбора: белые или зеленые оливки — это ранние, недозревшие плоды, которые обычно срывают в октябре. В это время они очень упругие, имеют светлую мякоть.
Фиолетовые или черные — уже более поздние, полностью созревшие. Размер плода зависит от сорта, оттенки также могут различаться.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
По словам Михаила Кутушова, однозначно полезнее именно оливки.
«Если вы видите в магазине маслины, цвет которых однородный и очень темный, почти черный, то перед вами образец, созданный промышленными „колористами“. Настоящие темные оливки никогда не имеют ровный тон, они всегда с переходами», — говорит эксперт.
Например, на фрукте будут темно-коричневые вкрапления или фиолетовые переходы. Это говорит о том, что плод натуральный. Во всех других случаях — продукт обработанный.
Честный производитель укажет это на этикетке надписью Black Oxidized Olives, что в переводе с английского означает «черные окисленные кислородом оливки».
Такие темные плоды собрали с дерева в октябре, когда они были еще зелеными, а потом подвергли окислению кислородом. Обычно эта процедура занимает 7-10 дней. В специально приготовленный раствор с пищевыми добавками Е579 и Е585 (глюконат и лактат железа) погружают зеленые плоды, а через несколько дней они приобретают черный с красивым глянцевым переливом оттенок.
С привычными зелеными оливками таких манипуляций не происходит. Они не такие яркие, зато более натуральные, поэтому с уверенностью можно сказать, что оливки полезнее маслин, заключил Михаил Кутушов.
Справка
Черные маслины, которые растут на деревьях, — это не вымысел, их можно встретить в Испании и других странах. Но на российских прилавках такой товар считается редкостью. Чаще всего производители окрашивают зеленые оливки. Чтобы различить натуральные и искусственные плоды, внимательно смотрите на состав.
Как выбрать оливковое масло
Отрицать пользу оливкового масла бессмысленно: растительные жиры необходимы организму, мы должны получать их с пищей регулярно. Его добавляют в горячее, салаты, даже используют для маринада.
Нужно ли современному человеку отдать предпочтение именно оливковому или другие масла ничуть не хуже? Об этом «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.