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Что полезнее — маслины или оливки? Мнение токсиколога

Если вы до сих пор путаетесь: оливки — зеленые, а маслины — черные. Кто-то любит есть эти плоды, а кому-то они кажутся невкусными. А какие из них полезнее? Разбираемся с экспертом.

26 сентября 20233
Что полезнее — маслины или оливки? Мнение токсиколога
Источник:
freepik

Наверняка в детстве вы не понимали, как можно есть оливки или маслины: они казались либо безвкусными, либо противными. Но по мере взросления эти плоды удалось распробовать. И вот вы уже добавляете их в салаты, горячее, пиццу или просто едите в качестве закуски.

Некоторые уверены, что маслины и оливки — это плоды разного дерева. Но что первые, что вторые буквально одного поля ягодки. Цвет фрукта зависит от времени сбора: белые или зеленые оливки — это ранние, недозревшие плоды, которые обычно срывают в октябре. В это время они очень упругие, имеют светлую мякоть.

Фиолетовые или черные — уже более поздние, полностью созревшие. Размер плода зависит от сорта, оттенки также могут различаться.

Михаил Кутушов
Медицина

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

По словам Михаила Кутушова, однозначно полезнее именно оливки.

«Если вы видите в магазине маслины, цвет которых однородный и очень темный, почти черный, то перед вами образец, созданный промышленными „колористами“. Настоящие темные оливки никогда не имеют ровный тон, они всегда с переходами», — говорит эксперт.

Например, на фрукте будут темно-коричневые вкрапления или фиолетовые переходы. Это говорит о том, что плод натуральный. Во всех других случаях — продукт обработанный.

Честный производитель укажет это на этикетке надписью Black Oxidized Olives, что в переводе с английского означает «черные окисленные кислородом оливки».

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Такие темные плоды собрали с дерева в октябре, когда они были еще зелеными, а потом подвергли окислению кислородом. Обычно эта процедура занимает 7-10 дней. В специально приготовленный раствор с пищевыми добавками Е579 и Е585 (глюконат и лактат железа) погружают зеленые плоды, а через несколько дней они приобретают черный с красивым глянцевым переливом оттенок.

С привычными зелеными оливками таких манипуляций не происходит. Они не такие яркие, зато более натуральные, поэтому с уверенностью можно сказать, что оливки полезнее маслин, заключил Михаил Кутушов.

Справка

Черные маслины, которые растут на деревьях, — это не вымысел, их можно встретить в Испании и других странах. Но на российских прилавках такой товар считается редкостью. Чаще всего производители окрашивают зеленые оливки. Чтобы различить натуральные и искусственные плоды, внимательно смотрите на состав.

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Автор текста:Софья Хромова
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