Наверняка в детстве вы не понимали, как можно есть оливки или маслины: они казались либо безвкусными, либо противными. Но по мере взросления эти плоды удалось распробовать. И вот вы уже добавляете их в салаты, горячее, пиццу или просто едите в качестве закуски.