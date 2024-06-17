Будто всю ночь предавались разврату: как устают надпочечники, раскрыла эндокринолог

Надпочечники — это парный орган эндокринной системы, железы в виде треугольных колпачков, которые располагаются над верхней частью каждой почки.
Основная функция надпочечников — секреция адреналина, норадреналина, кортизола и альдостерона — гормонов, которые влияют на физическую активность и эмоциональную стабильность человека, способствуют адаптации организма к стрессовым ситуациям, регулируют метаболизм, повышают иммунитет, а также участвуют в развитии вторичных половых признаков.
Что такое синдром усталых надпочечников
«Это не болезнь в классическом понимании, но коварный комплекс симптомов, который заставляет вас чувствовать себя, словно вы провели ночь на дискотеке, не отходя от бара», — поясняет эндокринолог.
Усталость, тяга к сладкому и соленому, плохая память — все это говорит о том, что ваши органы на грани истощения. Чаще всего синдром усталых надпочечников проявляется, когда человек много нервничает. Стресс заставляет парный орган постоянно вырабатывать кортизол. Если человек будет пребывать в состоянии стресса слишком часто, то организм будет находиться в постоянном перенапряжении, что приведет к нарушению работы надпочечников.
Как помочь организму
Самое главное — это меньше стресса и переживаний. Старайтесь максимально разгружать себя — например, чаще уделять время любимому делу или гулять на свежем воздухе, так вырабатываются гормоны радости.
Создайте себе ритуалы спокойствия. По вечерам можно медитировать, принимать расслабляющие ванны, зажигать ароматические свечи и просто отдыхать от привычных дел.
Будьте внимательны к деталям. Старайтесь радоваться любой приятной мелочи: вкусному завтраку, хорошей погоде, любимой музыке.
Не забывайте про ароматерапию. Запахи могу успокаивать и поднимать настроение. Например, лимонник подарит вам заряд сил, а масло лаванды унесет прочь стресс и напряжение.
Высыпайтесь. Именно качественный сон помогает бороться со стрессом. Ночью вырабатывается гормон мелатонин, который влияет как на внешний вид, так и на самочувствие. Попробуйте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
Эндокринолог ФНКЦ ФМБА России
«В группе риска развития синдрома уставших надпочечников — люди, склонные к депрессиям и саморазрушению (аутоагрессии), меланхоличные, мнительные и тревожные люди, а также трудоголики, профессиональные спортсмены, беременные, молодые родители, пациенты с хроническими заболеваниями», — рассказывала врач Наталья Подольхова.
Если вы часто страдаете от головокружений, у вас есть проблемы с концентрацией внимания, сном, появились сухость кожи и выпадение волос, мышечная слабость, то необходимо обратиться к эндокринологу. Помните, что симптоматика синдрома усталости надпочечников очень схожа с гипотиреозом (эндокринное заболевание, развивающееся на фоне недостатка гормонов щитовидной железы). Поэтому лучше провести обследование и выяснить, что не так с вашим организмом.