Будто всю ночь предавались разврату: как устают надпочечники, раскрыла эндокринолог

Усталость, тяга к сладкому и соленому, плохая память — все это говорит о том, что ваши органы на грани истощения. Чаще всего синдром усталых надпочечников проявляется, когда человек много нервничает. Стресс заставляет парный орган постоянно вырабатывать кортизол. Если человек будет пребывать в состоянии стресса слишком часто, то организм будет находиться в постоянном перенапряжении, что приведет к нарушению работы надпочечников.