«Бомба замедленного действия»: кардиолог рассказала, чем опасна аневризма аорты

Вернее, не заканчивается, а плавно делится на два сосуда и продолжается в артериях, которые идут к ногам. Общая длина аорты — около 40 см. Диаметр аорты при выходе из сердца — около 30 мм, а в месте ее деления на две — около 20 мм . От аорты на всем ее протяжении отходят артерии ко всем органам и тканям, анатомы называют их «ветви». Названия ветвей, как правило, соответствуют органу, к которому направляется конкретная ветвь: бронхиальные, пищеводные, почечные, яичковые у мужчин, яичниковые у женщин и т.д.