«Бомба замедленного действия»: кардиолог рассказала, чем опасна аневризма аорты

Аневризмы — молчаливые убийцы, особенно если они повреждают крупные сосуды. Эти образования могут возникать в любом возрасте, буквально с рождения, и не давать о себе знать годами. Но если аневризма разрывается, помочь может только немедленная операция, иначе человек быстро погибнет от внутреннего кровотечения.
Это и понятно, ведь в стенке сосуда образуется дыра, через которую кровь под давлением выливается наружу. Как же определить аневризму и можно ли обезвредить эту бомбу замедленного действия? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Людмила Саламатина, врач-кардиолог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук.
Кардиолог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор
Самая крупная в теле
Чтобы понять, почему эта патология так опасна, сначала стоит разобраться с анатомией. Аорта — самый крупный кровеносный сосуд, она относится к группе артерий — сосудов, которые несут кровь от сердца. Это самая длинная и мощная артерия организма, она начинается от сердца (в грудной клетке) и заканчивается на уровне поясницы (в области таза).
Вернее, не заканчивается, а плавно делится на два сосуда и продолжается в артериях, которые идут к ногам. Общая длина аорты — около 40 см. Диаметр аорты при выходе из сердца — около 30 мм, а в месте ее деления на две — около 20 мм. От аорты на всем ее протяжении отходят артерии ко всем органам и тканям, анатомы называют их «ветви». Названия ветвей, как правило, соответствуют органу, к которому направляется конкретная ветвь: бронхиальные, пищеводные, почечные, яичковые у мужчин, яичниковые у женщин и т.д.
Проблема — в строении стенки
Стенка аорты состоит из трех слоев, содержит соединительную ткань, большое количество эластических и коллагеновых волокон, небольшое количество мышц. Такое строение обеспечивает эластичность и упругость аорты одновременно с высокой ее прочностью. Здоровая стенка аорты ровная, гладкая. Благодаря такому строению кровь под давлением, которое создается сокращением сердца, движется сначала по аорте, а затем и по ее ветвям, достигая всех органов и тканей человека.
Что происходит при аневризме?
При развитии аневризмы изменяется строение стенки аорты: коллагеновые, эластические и мышечные волокна постепенно разрушаются. У аорты снижается эластичность и упругость, а вместе с ними и прочность. Стенка аорты сильно истончается, она теряет свои ровные и гладкие контуры, расширяется и выбухает, образуется своего рода «грыжа» или мешочек. Отсюда и название — аневризма (от греческого aneurysma — расширение). Самыми частыми причинами возникновения аневризмы аорты являются атеросклероз и сифилис.
Это бомба с часовым механизмом
Аневризма — это уже патология. Причем это патология, которая ничем себя не проявляет. И предугадать ее дальнейшее развитие тоже сложно. Известно, что чем больше расширение и тоньше стенка расширенного участка, тем больше вероятность ее разрыва. Спровоцировать разрыв может физическая или эмоциональная нагрузка, любые воспалительные заболевания с подъемом температуры тела.
При разрыве начинается массивное кровотечение: давление в аорте около 120 мм рт. ст., а диаметр — от 30 до 20 мм. В момент разрыва аневризмы человек чувствует боль, а его артериальное давление начинает резко падать, поскольку за короткий промежуток времени большая часть крови выходит из сосудов, что может привести к остановке сердца. В случае подозрения на разрыв аневризмы аорты следует срочно вызвать скорую помощь.
Можно ли вычислить аневризму?
Определить аневризму аорты можно при ультразвуковом, рентгенологическом исследовании, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Чаще всего болезнь обнаруживают случайно при проведении исследований в связи с другими заболеваниями. При выявлении аневризмы проводится лечение, направленное на укрепление стенки аорты и предупреждение разрыва. Методы лечения разработаны и эффективно используются.
И главное — не допустить повреждения аорты. Основы профилактики, исходя из основных причин, следующие: контролировать уровень холестерина, избегать случайных половых связей и пользоваться презервативом, проходить диспансерный осмотр, где можно случайно выявить аневризму аорты.