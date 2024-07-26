А врачи предупреждали: 68-летний мужчина лишился части пениса из-за гангрены

Секс-игрушки могут разнообразить вашу интимную жизнь, однако осторожность никогда не повредит. Пугающая, но поучительная история на эту тему произошла с 68-летним жителем Калифорнии. Мужчина хотел с помощью кольца усилить эрекцию, но в итоге ему пришлось отрезать головку полового члена.
Неделю терпел
Герой этой истории в попытке удержать кровь в половом органе и усилить эрекцию носил на пенисе кольцо в течение суток. Член за это время набух так сильно, что снять приспособление без усилий уже не вышло. Пожилой мужчина попытался использовать плоскогубцы, но и это не помогло избавиться от кольца, пишет издание
Тогда американец решил просто игнорировать его. За помощью к врачам отделения урологии Калифорнийского университета он обратился лишь через неделю — появились проблемы с мочеиспусканием.
Как рассказывают медики, к тому моменту половой орган пациента был аномально фиолетового цвета с волдырями на коже и желтыми пятнами.
Головку пришлось отрезать
Сначала врачи вставили катетер, чтобы помочь бедолаге помочиться, и выписали его в дом престарелых. Однако через две недели мужчина снова обратился за помощью. Его пенис почернел, началась гангрена.
Ему дали антибиотики, чтобы остановить некроз тканей. После этого хирурги начали кусочек за кусочком отрезать омертвевшие слои плоти. Оказалось, что омертвение достигло практически сердцевины члена.
Головку пениса спасти не удалось, ее врачи отрезали полностью. Пенис перевязали и отправили пациента восстанавливаться.
Пенис из кожи с бедра
Через неделю специалисты провели повторное обследование и снова удалили мертвые ткани. После этого медики занялись реконструкцией пениса. Они взяли участок кожи размером 8 на 13 сантиметров с правого бедра мужчины, который затем пересадили на очищенную сердцевину полового члена.
Сейчас американец в порядке: его состояние стабильно, а катетер для мочеиспускания работает правильно.
Важно!
Подобные кольца для повышения эрекции свободно продают в Интернете, однако врачи категорически против этой разновидности секс-игрушек. По оценкам специалистов, при неудачном стечении обстоятельств кольцо может привести к потенциально необратимому повреждению всего за 30 минут.
Кстати
Похожая история произошла с 63-летнем жителем Индонезии. Он обратился к врачам с жалобами на аномально долгую и болезненную эрекцию. После обследования медики приняли решение полностью ампутировать половой орган пациента. Подробнее том, какой диагноз ему поставили и какие еще симптомы указывали на болезнь, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Неприятности с секс-игрушками происходили и у наших соотечественников. В 2019 году хирурги достали из прямой кишки петербуржца гигантский фаллос. Размер предмета был настолько велик, что мужчина мог умереть от болевого шока. Посмотреть фотографии из операционной и узнать, чем закончилась история, можно ЗДЕСЬ.