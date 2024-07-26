А врачи предупреждали: 68-летний мужчина лишился части пениса из-за гангрены

Герой этой истории в попытке удержать кровь в половом органе и усилить эрекцию носил на пенисе кольцо в течение суток. Член за это время набух так сильно, что снять приспособление без усилий уже не вышло. Пожилой мужчина попытался использовать плоскогубцы, но и это не помогло избавиться от кольца, пишет издание Daily Mail.