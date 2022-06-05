5 устаревших способов лечения детей, которые могут довести до реанимации

В ситуации, когда ребенок заболел, самый верный выход — это вызвать врача на дом или записаться на прием в клинику. Все зависит от тяжести состояния, возраста малыша и дополнительных факторов. Доктор проведет осмотр, назначит необходимые анализы и порекомендует лечение, которое будет эффективным и безопасным. Но в нашей стране страсть к самолечению, в том числе собственных детей, искоренить крайне сложно — народная медицина считается чуть ли не панацеей от всех хворей. Ведь это натуральные средства, «ими еще наши деды лечились, и вон сколько лет прожили».
Часто на приеме молодые мамы, ну а больше — молодые бабушки, задают вопросы о лечении детей методами нетрадиционной медицины. Можно ли закапать грудное молоко в нос, чтобы избавиться от насморка или подышать паром над вареной картошкой, чтобы вылечить кашель. Что из этого опасно и бесполезно, а что имеет медицинское обоснование? «Доктор Питер» и Владимир Пузыревич, врач-педиатр клиники «АБИА», оценили пять часто применяемых и не эффективных метода.
Грудное молоко
Нередко можно слышать совет закапывать новорожденному ребенку-грудничку материнское грудное молоко в ушки и носик, промывать им глазки младенца. Этот вид нетрадиционной терапии используют для лечения конъюктивита, насморка и болей в ушках при острых отитах маленьких детей, особенно грудничков.
Но врачи-педиатры и ЛОРы предупреждают — этого делать нельзя. Наличие иммуноглобулинов в грудном молоке не защитит слизистую носика ребенка и не удалит патогенные бактерии из уха. А наоборот, может вызвать осложнения со стороны ЛОР-органов, так как является хорошей питательной средой для патогенных микроорганизмов.
Чеснок, лук и хрен
Содержащиеся в этих растениях фитонциды обладают бактерицидным и бактериостатическим эффектом, с этим никто не спорит. Но разумеется, их количество и эффективность не сравнится с действием современных антибактериальных препаратов.
Использование их в пищу в разумных количествах вреда не нанесет, но вот чрезмерное употребление может привести к обострениям заболеваний ЖКТ. И тем более, ни в коем случае нельзя закапывать сок этих растений в нос и уши детей — могут быть ожоги слизистых и нарушения функции этих органов.
Категорически не рекомендовано использовать лук, чеснок, хрен местно в нос, уши и т.п. Такими действиями родители только ухудшат состояние малыша, а не помогут ему.
Теплые компрессы на шею при ангине
Категорически не рекомендуется использовать согревание горла при ангинах, особенно в острый период. Причем не важно, будет ли это спиртовой, водочный компресс или сухое тепло от заматывания шеи шарфом.
Усиление местного кровотока в области воспаленных миндалин ускоряет распространение микроорганизмов и их токсинов по организму, что может привести к осложнениям.
Использовать тепло можно в период улучшения, на фоне отсутствия температуры и приема антибиотиков, обязательно подобранных лечащим врачом по возрасту. Но не запрещается полоскать зев теплыми лечебными растворами — хотя дети не очень любят это делать.
Вдыхание пара от вареной картошки
Считается, что эта процедура увлажняет слизистые бронхов, верхних дыхательных путей и смягчает кашель, облегчает состояние при трахеитах, бронхитах. К сожалению, данный метод опасен, так как может вызывать отек слизистых и ожоги тканей в области верхних дыхательных путей, обструкцию бронхов и даже потерю сознания, что может привести к еще более серьезной травме. Лучше использовать специальные ингаляторы и муколитические лекарственные средства.
Полоскание горла керосином
Керосин — высокотоксичное вещество, поэтому метод полоскания им горла при ангинах и болях в зеве — это опасно, тем более у детей. Керосин может вызвать ожог слизистой, удушье, а частое использование этого вещества может привести к онкологическим заболеваниям горла.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Почему не нужны банки и горчичники
Применение так называемых «отвлекающих» процедур при лечении простуды у детей ничем не обосновано. Прежде всего, нужно еще уговорить и без того неважно себя чувствующего малыша полежать, когда спину жжет горчица или родители размахивают огненным фитилем, чтоб прилепить банки. Никакой лечебной силы подобные ритуалы не несут, они ничего не прогревают и не раздражают, кроме кожи и самого ребенка. Более того, горчица аллергенна и оставляет на коже детей ожоги, которые болят и зудят.
Постановка банок сопряжена с опасностью возгорания одежды, волос и постели ребенка, а это тяжелые травмы. При лихорадке, в первые дни простуды категорически запрещены любые из этих мероприятий, а по мере улучшения состояния — они просто не нужны.
В области постановки банки образуется кровоизлияние — повреждения сосудов в раннем возрасте опасны, могут нарушаться процессы свертывания крови, возникает склонность к геморрагическим процессам. Никакого научного обоснования эти методы лечения просто не имеют и должны остаться в прошлом.