5 устаревших способов лечения детей, которые могут довести до реанимации

В ситуации, когда ребенок заболел, самый верный выход — это вызвать врача на дом или записаться на прием в клинику. Все зависит от тяжести состояния, возраста малыша и дополнительных факторов. Доктор проведет осмотр, назначит необходимые анализы и порекомендует лечение, которое будет эффективным и безопасным. Но в нашей стране страсть к самолечению, в том числе собственных детей, искоренить крайне сложно — народная медицина считается чуть ли не панацеей от всех хворей. Ведь это натуральные средства, «ими еще наши деды лечились, и вон сколько лет прожили».

Часто на приеме молодые мамы, ну а больше — молодые бабушки, задают вопросы о лечении детей методами нетрадиционной медицины. Можно ли закапать грудное молоко в нос, чтобы избавиться от насморка или подышать паром над вареной картошкой, чтобы вылечить кашель. Что из этого опасно и бесполезно, а что имеет медицинское обоснование? «Доктор Питер» и Владимир Пузыревич, врач-педиатр клиники «АБИА», оценили пять часто применяемых и не эффективных метода.