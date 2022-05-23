Зачем гулять под елками

Как отмечает Савкина, прелесть хвойных лесов заключается как раз в фитонцидах. В некоторых странах практикуют даже отдельные способы оздоровления с помощью прогулок среди елей. Пионеры этой практики — японцы: их ученые уже давно доказали, что выделяемые деревьями вещества обладают защитным и антибактериальным действием.

Это не означает, что фитонциды могут заменить медикаменты: химические структуры этих веществ недостаточно изучены. Однако в качестве дополнительного средства для укрепления иммунитета они могут сослужить хорошую службу.

Но что, если вы живете в мегаполисе и от ближайших хвойных лесов вас отделяет солидное расстояние? Можно добавить в свой рацион несколько продуктов, насыщенных фитонцидами.