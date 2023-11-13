5 симптомов при похмелье, когда нужно звонить в скорую: промедление может стоить жизни

Звон в ушах, слабость, головная боль и обещание: «Больше так пить не буду!» С похмельем хоть раз в жизни сталкивались многие. И, как правило, справлялись с этим состоянием самостоятельно. День страданий в горизонтальном положении, много воды, таблетка от головной боли — и к вечеру жизнь вроде бы налаживалась.