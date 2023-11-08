Эта типичная ошибка может стоить жизни: как нельзя останавливать кровь из носа

Во время отопительного сезона из-за сухого воздуха в носу часто появляются корочки — так сохнет наша слизистая. Если неудачно эти корочки содрать, можно заработать носовое кровотечение. Само по себе оно неопасно, но важно знать, как его остановить.