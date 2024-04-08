4 ситуации, когда операция на щитовидной железе необходима: мнение хирурга Салова

«Один из самых важных диагностических методов для исключения злокачественности узла — тонкоигольная биопсия, — объясняет хирург-эндокринолог. — В случае если пациент получает ответ „фолликулярная опухоль“, ему будет предложена операция — удаление доли железы с узлом. Операция будет носить как диагностический, так и лечебный характер, так как, по данным исследования операционного материала, можно будет с уверенностью сказать, что узел доброкачественный (что бывает в 90% случаев) или злокачественный».