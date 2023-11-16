Сжимала как удав: мужчину чуть не задушила гигантская щитовидная железа

Как рассказали в клинике Ростовского медицинского университета, куда поступил 34-летний Александр, жизнь мужчины была под угрозой: просвет в гортани стал микроскопическим, он мог реально задохнуться.
Хирург, доцент кафедры хирургических болезней №1 Ростовского медицинского университета, кандидат медицинских наук
«В норме у мужчин объем щитовидной железы до 25 кубических сантиметров. У женщин — до 18. А у нашего пациента ее объем составлял 260 кубических сантиметров. Более чем в 10 раз больше нормы. Поперечное сечение трахеи было сужено до 6 миллиметров. Очень скоро и этого просвета бы не осталось. Человек был измотан, измучен, он погибал, —
Выяснилось, что проблемы с дыханием у молодого и до того физически крепкого мужчины начались несколько месяцев назад. Местные врачи в станице, где живет Александр, не могли найти причину его недомогания. Предполагали, что это осложнение после ангины, которой он переболел весной в очень тяжелой форме.
«Меня все время что-то душило. Спал сидя, не мог пройти без остановки и 50 метров. Изнуряла постоянная слабость, сонливость. Начал пропадать и без того осипший голос. Не мог глотать твердую пищу. Но за операцию никто не брался. Мне ее даже не предлагали! После УЗИ и сдачи анализов в крупном медицинском учреждении мне выписали таблетки и назначили очередной прием через два месяца. Но от приема таблеток толку не было. С каждым днем становилось все хуже», — вспоминает Александр.
Семья начала поиски «грамотного доктора», и в итоге мужчина попал к хирургам Ростовского медуниверситета. Гигантскую железу было решено удалять. По словам Станислава Лукьянова, подобные операции относятся к категории сложных: они чреваты серьезными рисками для пациента.
«А наш случай — особенный. Трахея, зажатая железой, размягчается, на ней образуются своего рода пролежни, и во время операции, когда железу буквально приходится отдирать от трахеи, может произойти ее разрыв. И тогда придется устанавливать трахеостому. Но трахеостома не понадобилась», — говорит хирург.
Операция длилась более трех часов. По словам Александра, уже через полтора часа после операции он смог наконец выпить воды, а через два часа — нормально поесть и говорить.