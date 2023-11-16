Сжимала как удав: мужчину чуть не задушила гигантская щитовидная железа

«Меня все время что-то душило. Спал сидя, не мог пройти без остановки и 50 метров. Изнуряла постоянная слабость, сонливость. Начал пропадать и без того осипший голос. Не мог глотать твердую пищу. Но за операцию никто не брался. Мне ее даже не предлагали! После УЗИ и сдачи анализов в крупном медицинском учреждении мне выписали таблетки и назначили очередной прием через два месяца. Но от приема таблеток толку не было. С каждым днем становилось все хуже», — вспоминает Александр.