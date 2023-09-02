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Врач Лебедева перечислила 10 веских причин сделать УЗИ щитовидной железы

УЗИ щитовидки — довольно распространенная процедура, однако многие до сих пор не знают, как ее проводят и в каком случае без этого не обойтись. Разбираемся с эндокринологом Дилярой Лебедевой.

2 сентября 2023
Врач Лебедева перечислила 10 веских причин сделать УЗИ щитовидной железы
Источник:
freepik

Чтобы вовремя распознать опасные патологии, врачи рекомендуют проходить диспансеризацию. Это самый верный способ позаботиться о себе и избежать возможного долгого и дорогостоящего лечения.

В случае необходимости терапевт может отправить вас к эндокринологу, а тот, в свою очередь, назначит УЗИ щитовидной железы. Это обследование в некоторых случаях может быть необходимо, говорит Диляра Лебедева.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог

Как проводят обследование

Обычно процедуру проводят лежа на спине. На кожу наносится специальный гель и врач с помощью ультразвукового датчика осматривает щитовидную железу.

«УЗИ органа позволяет оценить размеры щитовидной железы и выявить изменения ее структуры (воспаление, кисты, образования). Противопоказаний нет. Специальной подготовки к процедуре не требуется», — говорит эндокринолог.

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С какими жалобами идти на УЗИ щитовидной железы:

  • увеличенная визуально шея;

  • изменения в анализах щитовидной железы;

  • утомляемость, сухая кожа, ломкость ногтей, выпадение волос;

  • беспричинная раздражительность, плаксивость;

  • усиленное потоотделение;

  • изменение веса;

  • ком в горле, трудности с глотанием;

  • нарушение менструального цикла;

  • учащение или замедление сердцебиения;

  • высокая температура, сильная боль в шее в области щитовидной железы.

Что мы увидим в заключении

Во время диагностического исследования оцениваются размеры, положение, структура, контуры органа. Также исследуются лимфоузлы, паращитовидные железы.

«Полученные данные заносятся в протокол исследования, делается запись, если орган в норме. К документу прилагаются изображения», — говорит врач.

Важно: объем железы зависит от пола и веса человека. Допускается в пределах 18 куб. см для женщин и до 25 куб. см — для мужчин.

Здоровый орган имеет однородную структуру ткани со специфической зернистостью, четкие контуры. Неоднородность железы может свидетельствовать о воспалительном процессе при диффузном зобе, других патологиях. При АИТ пишут: «диффузные изменения по типу АИТ».

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Также ультразвук выявляет новообразования различных видов:

  • кисты;

  • аденомы;

  • доброкачественные и злокачественные образования;

  • коллоидные узлы.

Узловые образования щитовидной железы, равные или превышающие 1 см в диаметре, направляются на пункцию.

«Я всегда говорю о том, что к здоровью и его диагностике нужно подходить комплексно. УЗИ не расскажет нам о функции щитовидной железы, об этом можно узнать только по анализам», — заключила эксперт.

Кстати

Заболевания щитовидной железы могут маскироваться под множество других болезней — за счет того, что сбой в ее работе отражается на всем организме. Как можно проверить работу органа еще до похода к врачу? Оказывается, вам может помочь даже обычный стакан воды. Подробнее — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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