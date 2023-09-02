Врач Лебедева перечислила 10 веских причин сделать УЗИ щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы могут маскироваться под множество других болезней — за счет того, что сбой в ее работе отражается на всем организме. Как можно проверить работу органа еще до похода к врачу? Оказывается, вам может помочь даже обычный стакан воды. Подробнее — ЗДЕСЬ.