Вопреки распространенному мнению, проблемы с сердцем и сосудами — бич далеко не только пенсионеров. Более того, столкнуться с инфарктом или инсультом могут даже молодые и внешне здоровые люди.

То же самое касается и «микроинсультов». Обычно под этим словом подразумевают транзиторную ишемическую атаку. Это состояние чем-то напоминает инсульт. По сути, ТИА — это кратковременное нарушение притока крови к части головного, спинного мозга или сетчатки. При этом мозг нередко самостоятельно справляется с неприятными симптомами за сутки.

Однако это вовсе не означает, что микроинсульт не опасен: по статистике, в течение первых 10 дней после такой атаки и без лечения риск повторных сосудистых событий и уже настоящего инсульта многократно возрастает.

Разберемся, какие симптомы транзиторной ишемической атаки выделяют врачи.