Вопреки распространенному мнению, проблемы с сердцем и сосудами — бич далеко не только пенсионеров. Более того, столкнуться с инфарктом или инсультом могут даже молодые и внешне здоровые люди.
То же самое касается и «микроинсультов». Обычно под этим словом подразумевают транзиторную ишемическую атаку. Это состояние чем-то напоминает инсульт. По сути, ТИА — это кратковременное нарушение притока крови к части головного, спинного мозга или сетчатки. При этом мозг нередко самостоятельно справляется с неприятными симптомами за сутки.
Однако это вовсе не означает, что микроинсульт не опасен: по статистике, в течение первых 10 дней после такой атаки и без лечения риск повторных сосудистых событий и уже настоящего инсульта многократно возрастает.
Разберемся, какие симптомы транзиторной ишемической атаки выделяют врачи.
Проблемы со зрением
Если один глаз или оба внезапно стали хуже видеть, а потом все прошло, возможно, у вас был микроинсульт, отмечает доктор медицинских наук, невролог Кэрол Томас.
Причем в зависимости от того, с каким именно глазом начались проблемы, можно понять, где именно произошел инсульт. Если в правой затылочной доле, то может пострадать левое поле зрения в каждом глазу — и наоборот.
Онемение одной стороны тела
Люди с ТИА сталкиваются со странными ощущениями в одной стороне тела. Это может быть мышечная слабость, паралич, скованность или потеря чувствительности.
А еще то же самое может произойти и с вашим лицом.
- Иногда люди говорят: «Забавно, я не чувствую одной стороны своего лица» — и на короткое время искажают слова, — говорит доктор Кристофер Андерсон, директор службы неотложной помощи при инсульте в гарвардском филиале больницы Massachusetts General.
Головокружение
Многие не обращают внимания на головокружение — казалось бы, весьма безобидный симптом. Особенно если все прошло само и довольно быстро. Однако игнорировать головокружение не стоит: есть риск, что это — лишь первый звоночек, предупреждающий о грядущем инсульте.
Проблемы с речью
У человека с ТИА речь может стать невнятной, ему тяжело понимать слова окружающих людей. Кроме того, могут возникнуть проблемы с беглостью речи, пишет
Невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
По словам Дениса Захарова, невролога НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, если мозг человека справился с транзиторной ишемической атакой и до инсульта дело не дошло, это не значит, что организм совсем не пострадал. На МРТ у человека, перенесшего ТИА, можно заметить мелкие поражения мозга. У врачей нет точного ответа на вопрос, сколько должен перенести микроинсультов человек перед тем, как произойдет реальная сосудистая катастрофа. Однако важно помнить: в теории любой из них легко может стать последним. Причем уровень тяжести последствий зависит не столько от размера повреждений, сколько от того, где именно они образовались.
- Поражение в стволе головного мозга размером всего со спичечную головку может привести к катастрофе, — резюмирует врач.