На спасение человека с инфарктом есть не так много времени. Несмотря на все достижения современной медицины, многие пациенты с инфарктом умирают в первые 7 дней заболевания. И чаще всего виной тому — несвоевременная помощь. Мы часто игнорируем те сигналы, которые подает на организм. Ведь вокруг столько дел, «сейчас болит, скоро само пройдет», думают многие.

«Даже когда инфаркт уже случился, часто человек не понимает, что происходит и ждет облегчения. Это самая досадная ошибка, потому что есть совсем немного времени, буквально 2 часа, чтобы исправить ситуацию и избежать тяжелых последствий», — рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич.