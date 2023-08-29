27-летняя женщина приняла смертельную опухоль в колене за обычное растяжение связок

Элли Даунс всего 27 лет, последние годы она служит в полиции. Девушку раньше не беспокоили никакие серьезные проблемы со здоровьем, поэтому к боли в колене она отнеслась с легкостью — подумала, что просто потянула связки.
Первый раз дискомфорт в левом колене она ощутила в октябре 2020 года. Недели шли, но боль не проходила, пораженное место слегка опухло. Элли обратилась за помощью к терапевту. На приеме девушку заверили, что ничего серьезного не происходит: перенапрягла связки, они могут долго восстанавливаться, так бывает.
Однако боль нарастала, колено опухало все сильнее. Элли решила пройти детальное обследование. В итоге анализы показали, что это совсем не растяжение: в марте 2021 года у девушки обнаружили рак кости или остеосаркому. Врачи сообщили, что опухоль в ноге достигла диаметра 10 сантиметров.
Новообразование располагалось в большеберцовой кости — второй по длине кости в организме, которая проходит от колена до лодыжки. Элли не хотела верить в происходящее. Она прошла обследование еще раз, и повторное МРТ подтвердило страшный диагноз.
«Когда я впервые услышала о диагнозе, то онемела на несколько минут. Долго не могла поверить в это. До этого я крутилась как белка в колесе, пытаясь выяснить, что же не так с моим коленом. Но когда все прояснилось, хотелось, чтобы этого не было. Врачи сказали, что если бы опухоль продолжила расти, она бы просто сломала мне кость изнутри», —
Через два месяца в легких девушки появились метастазы: болезнь продолжала прогрессировать. Элли было страшно признаваться в диагнозе даже своим близким, настолько ужасно он звучал.
Перед тем как начать лечение, Элли заморозила свои яйцеклетки, чтобы в будущем родить ребенка. Потом она начала борьбу с онкологией.
Девушке сделали операцию на ноге, чтобы избавиться от опухоли. Врачам пришлось удалить часть пораженной кости. После Элли начала проходить курс химиотерапии. Борьба длилась долго, но в апреле этого года медики сообщили девушке радостную весть: наступила ремиссия. Самое страшное уже позади.
«Я планирую помогать людям, которые столкнулись с таким же диагнозом, как и у меня. Мечтаю основать свою благотворительную организацию. И, конечно же, хочу выйти замуж и родить ребенка. Нужно воплотить все мечты, онкология не повод отказываться от них», — говорит Элли.
Что нужно знать про рак костей
Остеосаркома — это довольно редкий диагноз. Однако рак кости плохо диагностируют, врачи нередко путают его с другими патологиями. В зоне риска — дети. Чем человек старше, тем меньше вероятность, что ему поставят этот диагноз.
Онколог Максим Рыков рассказывал «Доктору Питеру» самое важное об этом заболевании. Прочитать экспертный текст можно ЗДЕСЬ.