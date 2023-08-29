27-летняя женщина приняла смертельную опухоль в колене за обычное растяжение связок

«Когда я впервые услышала о диагнозе, то онемела на несколько минут. Долго не могла поверить в это. До этого я крутилась как белка в колесе, пытаясь выяснить, что же не так с моим коленом. Но когда все прояснилось, хотелось, чтобы этого не было. Врачи сказали, что если бы опухоль продолжила расти, она бы просто сломала мне кость изнутри», — делится Элли с изданием Daily Mail.