Врачи говорят, что бороться с повышенным артериальным давлением можно не только при помощи таблеток, но и меняя свои ежедневные привычки. Тогда и пачка рецептов станет тоньше, и качество жизни наладится. Причем вовсе необязательно вносить радикальные перемены. Иногда достаточно включить в свой рацион определенные продукты — считать их полноценной альтернативой медикаментам нельзя, однако иметь в виду их стоит каждому гипертонику.
Неожиданная польза нитратов
По словам диетолога, нутрициолога Ти Джея Уотерфолла, улучшить функцию сосудов способна растительная пища, богатая нитратами и нитритами. Эти соединения в организме преобразуются в оксид азота, а он, в свою очередь, снижает тонус гладких мышц сосудов. Под его воздействием сосуды расширяются, кровоснабжение улучшается и давление плавно снижается.
«Нитраты в растительной пище не следует путать с нитратами, которые добавляют в обработанное мясо, чтобы улучшить его вкус и сохранить товарный вид на длительное время. В мясе нитраты преобразуются в канцерогенные вещества», —
Нитраты — это соединения азота, которые попадают в ткани растений естественным путем из почвы — даже в том случае, если в нее не вносили агрохимические удобрения. Выше всего концентрация нитратов в листовых овощах, которым азот нужен для формирования зелени, и в корнеплодах:
свекла;
шпинат;
ревень;
салат-латук и кресс-салат;
руккола;
фенхель;
лук-порей;
петрушка;
пекинская капуста;
кочанная капуста.
Концентрация нитратов в продуктах зашкаливает в том случае, если они не подвергаются термической обработке — есть зелень лучше в свежем виде.
Кстати о свекольном соке
В исследовании, результаты которого
Спустя четыре недели исследователи заметили улучшение эндотелиальной функции и снижение жесткости артерий в группе лечения по сравнению с группой плацебо. По данным исследования, сок в 5,5 раза увеличил концентрацию нитратов в плазме, а концентрация нитрита поднялась примерно на 2,7 раза по сравнению с исходным уровнем. Свекла снизила АД до той же планки, что достигалась после приема антигипертензивного препарата в стандартной дозе.
В числе других продуктов, которые помогают снизить давление, диетолог назвал и те, что богаты калием — он снимает напряжение сосудов. Много калия содержится в бобовых, фруктах, особенно в бананах, в овощах и темной листовой зелени.
Кроме того, эксперт посоветовал есть побольше продуктов с высоким содержанием магния — он полезен для поддержания сердечной функции.