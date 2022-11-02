Как снизить давление без таблеток
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Врачи говорят, что бороться с повышенным артериальным давлением можно не только при помощи таблеток, но и меняя свои ежедневные привычки. Тогда и пачка рецептов станет тоньше, и качество жизни наладится. Причем вовсе необязательно вносить радикальные перемены. Иногда достаточно включить в свой рацион определенные продукты — считать их полноценной альтернативой медикаментам нельзя, однако иметь в виду их стоит каждому гипертонику. 

Неожиданная польза нитратов

По словам диетолога, нутрициолога Ти Джея Уотерфолла, улучшить функцию сосудов способна растительная пища, богатая нитратами и нитритами. Эти соединения в организме преобразуются в оксид азота, а он, в свою очередь, снижает тонус гладких мышц сосудов. Под его воздействием сосуды расширяются, кровоснабжение улучшается и давление плавно снижается. 

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«Нитраты в растительной пище не следует путать с нитратами, которые добавляют в обработанное мясо, чтобы улучшить его вкус и сохранить товарный вид на длительное время. В мясе нитраты преобразуются в канцерогенные вещества», — объяснил эксперт. 

Нитраты — это соединения азота, которые попадают в ткани растений естественным путем из почвы — даже в том случае, если в нее не вносили агрохимические удобрения. Выше всего концентрация нитратов в листовых овощах, которым азот нужен для формирования зелени, и в корнеплодах: 

Концентрация нитратов в продуктах зашкаливает в том случае, если они не подвергаются термической обработке — есть зелень лучше в свежем виде. 

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Кстати о свекольном соке

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Hypertension в 2015 году, отмечается, что ежедневное употребление свекольного сока (250 мл сока в день с содержанием нитратов в дозе на уровне 6,4 ммоль) нормализует давление. Испытуемых поделили на две группы: одних поили водой, других — свекольным соком.

Спустя четыре недели исследователи заметили улучшение эндотелиальной функции и снижение жесткости артерий в группе лечения по сравнению с группой плацебо. По данным исследования, сок в 5,5 раза увеличил концентрацию нитратов в плазме, а концентрация нитрита поднялась примерно на 2,7 раза по сравнению с исходным уровнем. Свекла снизила АД до той же планки, что достигалась после приема антигипертензивного препарата в стандартной дозе.

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В числе других продуктов, которые помогают снизить давление, диетолог назвал и те, что богаты калием — он снимает напряжение сосудов. Много калия содержится в бобовых, фруктах, особенно в бананах, в овощах и темной листовой зелени. 

Кроме того, эксперт посоветовал есть побольше продуктов с высоким содержанием магния — он полезен для поддержания сердечной функции.

Анжела Патракова