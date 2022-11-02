Врачи говорят, что бороться с повышенным артериальным давлением можно не только при помощи таблеток, но и меняя свои ежедневные привычки. Тогда и пачка рецептов станет тоньше, и качество жизни наладится. Причем вовсе необязательно вносить радикальные перемены. Иногда достаточно включить в свой рацион определенные продукты — считать их полноценной альтернативой медикаментам нельзя, однако иметь в виду их стоит каждому гипертонику.

Неожиданная польза нитратов