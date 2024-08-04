10 «не», от которых надо отказаться, чтобы прожить до глубокой старости

Не проходить профилактические осмотры. Большинство из нас идет к врачу, когда что-то заболит, причем терпеть такое состояние уже просто невозможно. Однако профилактика — это всегда лучше, чем лечение. Проходите диспансеризацию, посещайте кардиолога, невролога, гастроэнтеролога и других специалистов, даже если у вас нет никаких жалоб.

Не обзаводиться новыми знакомствами. Ученые уже давно доказали, что постоянное общение — это отличная профилактика деменции. Поэтому как можно чаще встречайтесь с друзьями и родными, а также знакомьтесь с новыми людьми.

Не соблюдать прием лекарств. Если врач вам прописал какие-то препараты, то необходимо пропить курс строго по инструкции. Не бросайте прием лекарств, даже если чувствуете себя отлично, отменять их может только специалист.

Не заниматься спортом. Физические нагрузки необходимы не только для поддержания хорошей формы. Любые занятия, включая плавание, танцы и активную ходьбу, — это еще и профилактика десятка заболеваний.

Не отказываться от вредных привычек. Сигареты и алкоголь вредны в любом возрасте. Поэтому постарайтесь отказаться от курения или распития спиртного в компании — так вы точно продлите себе жизнь.

Не следить за режимом дня. Человеку необходимо высыпаться. Поэтому старайтесь спать по 7-8 часов каждые сутки. Откажитесь от просмотра очередной серии любимого сериала, если за окном уже ночь, это точно не стоит вашего здоровья.

Не контролировать пищевые привычки. Сладкое, жирное, мучное — все это не только вкусно, но еще и вредно. Поэтому следите за своим рационом, старайтесь, чтобы в нем было больше птицы, рыбы, круп, фруктов и овощей.

Не заботиться о ментальном здоровье. Стресс влияет на метаболизм, работу сердца, ЖКТ и других органов. Чем больше вы переживаете, тем сильнее возрастает риск опасных заболеваний. Поэтому не забывайте про качественный отдых, а если переживаний стало слишком много, то обязательно обратитесь к психологу.

Не уделять должного внимания финансовому благополучию. Денежный вопрос беспокоит как молодых, так и пожилых, что далеко не новость. Зачастую проблемы с хорошим заработком у нас в голове, говорят психологи. Почему не получается получать больше, когда и так буквально живешь на работе, читайте ЗДЕСЬ.