Как порадовать собаку на природе: выбираем безопасные лакомства для пикника

Помочь разобраться в нюансах кормления питомцев во время пикников «Доктору Питеру» помогла ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон.
Что собаке давать не стоит?
Давайте начнем с того, что все-таки запрещено давать собакам с нашего стола. Не рекомендуется и запрещено:
копчености, сосиски, любые колбасы, жареное мясо на углях, жареная курица — все это негативно влияет на печень и почки;
мелкие кости с вашего стола могут повредить желудочно-кишечный тракт собаки;
любые сладости, шоколад, конфеты вызывают диабет и ожирение, также провоцируют проблемы с зубами;
изюм, виноград — для собак это очень токсичный продукт. Он приводит к почечной недостаточности и неврологическим патологиям. В крови происходит резкое повышение показателей глюкозы, фосфора и азота. Известны смертельные случаи после съеденных собакой всего 4-5 виноградин. При появлении признаков отравления необходимо сразу же обратиться в ветеринарную клинику за помощью, так как счет идет на часы. Яркие признаки: рвота с остатками винограда или изюма, диарея, жажда, вялость;
грибы — это тяжелая пища для собаки, особенно, если они мариновались и жарились. Грибы также содержат токсины, которые разрушают клетки печени и почек животного;
лук и чеснок также содержат токсичные элементы, которые вызывают у собаки гемолитическую анемию. Отравление происходит через несколько дней после того, как собака их съела. Все продукты, которые содержат лук или чеснок, опасны для собак. Причем не важно, в каком они виде — вареные, жареные или свежие.
С этими продуктами будьте осторожнее
Отварной и запеченный картофель вызывает диарею у некоторых собак, а если питомец малоподвижный, то богатый углеводами картофель может вызвать и ожирение. Но, с другой стороны, он богат витаминами и минералами, которые способствуют пищеварению.
Брокколи можно давать собакам, но с осторожностью, продолжает врач. Этот овощ содержит изотиоционат, который при избыточном употреблении может вызвать проблемы с пищеварением. Побочный эффект употребления брокколи — газы. При избыточном употреблении — желудочно-кишечные расстройства.
Но есть и положительные моменты: брокколи содержит железо, витамины группы В, медь, которые служат профилактикой анемии, укрепляют оболочку кровеносных сосудов, поддерживают в норме кровяное давление, выводят токсины и оказывают противовоспалительное действие.
Что можно давать собакам как лакомство
Помидоры — мясистая часть красных помидоров безопасна для собак. Но тут важно обратить внимание, что в зеленых или незрелых помидорах есть алкалоид, который токсичен и может вызвать диарею. В спелых плодах он отсутствует. И ни в коем случае не давайте собакам томатные соусы и кетчуп!
Вареная тыква — отличный продукт, которым можно побаловать вашу собаку, он очень редко вызывает аллергию или еще какие-то побочные эффекты. При запекании тыква становится сладкой и будет приятным лакомством для вашего питомца. Ее можно натереть на терке и смешать с влажным кормом. Тыква помогает справиться с диареей и запорами, нормализует работу кишечника.
Морковь — этот корнеплод можно давать собакам как в сыром виде, так и вареном. Она помогает в работе сердечно-сосудистой системы, повышает гемоглобин, снижает риск образования различных опухолей. Сырую морковь лучше давать питомцу грызть, чтобы почистить зубы и избавиться от зубного камня, избавить пасть животного от бактерий и неприятного запаха. Морковь содержит бета-каротин, который влияет на количество витамина А в организме и необходим для гладкой и шелковистой шерсти, хорошего зрения. Конечно, увлекаться также не стоит, так как у пожилых собак возможно обострение язвенной болезни.
Сушеная морковь служит профилактикой против глистов.
Кабачок (цукини) — гипоаллергенный продукт. Но так как кабачок содержит много клетчатки, то он может вызвать расстройство желудка собаки, если употреблять его в большом количестве. Но в малых количествах очень полезен для перекуса. Кабачок можно давать собаке в сыром виде и с кожурой. Если собака пожилая и испытывает трудности с пережевыванием пищи, то кабачок можно запекать или отваривать, но обязательно без соли и приправ.
Огурцы — это низкокалорийный овощ с большим содержанием воды, и в жару он поможет восполнить водный баланс у вашей собаки. Также огурцы помогут освежить дыхание вашей собаке, так как содержат растительные фитонутриенты (флавоноиды), которые обладают противовоспалительными свойствами.
Полезные советы
Будьте внимательны к щенкам: так как у них еще не сформирована иммунная система, твердую пищу им следует давать с большой осторожностью. Здесь спасет специальное печенье для собак, его продают в зоомагазинах, выбирайте то, в котором нет сахара. Что очень важно, обращайте внимание на калорийность, чтобы ваш питомец не переедал.
Все овощи и лакомства нужно подготовить заранее, помыть, нарезать, упаковать в отдельные мешочки, чтобы собака четко знала, что для нее также приготовлена вкусная еда и не просила с общего стола что-то другое.
Если вы поняли, что ваш питомец все-таки что-то съел с вашего стола, обязательно дайте ему сорбент и обильное питье. При ухудшении состояния (рвота, диарея, вялость, высыпания) сразу обращайтесь к ветеринару.