Как порадовать собаку на природе: выбираем безопасные лакомства для пикника

Помидоры — мясистая часть красных помидоров безопасна для собак. Но тут важно обратить внимание, что в зеленых или незрелых помидорах есть алкалоид, который токсичен и может вызвать диарею. В спелых плодах он отсутствует. И ни в коем случае не давайте собакам томатные соусы и кетчуп!

Вареная тыква — отличный продукт, которым можно побаловать вашу собаку, он очень редко вызывает аллергию или еще какие-то побочные эффекты. При запекании тыква становится сладкой и будет приятным лакомством для вашего питомца. Ее можно натереть на терке и смешать с влажным кормом. Тыква помогает справиться с диареей и запорами, нормализует работу кишечника.