Собака Баскервилей: 7 пород, которые любят громко лаять и выть

Пес может покорить вас голубыми глазами, роскошной шерстью или желанием всегда играть и быть рядом. Но сможете ли вы с уверенностью сказать, что именно с этой собакой вам будет комфортно долгие годы? Важно учитывать ваш образ жизни, готовность к прогулкам и тратам. Разбираемся с ветеринаром, на что надо ориентироваться в первую очередь.