Собака Баскервилей: 7 пород, которые любят громко лаять и выть

Собака может лаять, потому что возбуждена или насторожена, также животное выражает подобным образом страх или возмущение. В любом случае, когда питомец постоянно подает голос, да еще и не может успокоиться, это может утомлять и раздражать.
Что касается маленьких собачек, то некоторые из них лают особенно часто и громко. Это связано с тем, что у малышей в принципе более подвижная нервная система, следовательно, они чаще волнуются и боятся.
Вот семь пород среди небольших собак, которые эксперты считают самыми шумными,
Чихуахуа
Это одна из самых маленьких пород среди собак — животное может быть даже размером с котенка. При этом питомцы общительны и любознательны, поэтому их так любят и взрослые, и дети.
Однако чихуахуа считается еще и одной из самых шумных пород — собака довольно бурно реагирует на происходящее вокруг и может «громко» защищать как хозяина, так и территорию.
Йоркширский терьер
Это маленькая и очаровательная собака обладает поистине упрямым нравом. Поэтому с йорком надо много заниматься, учить его правильному поведению как на улице, так и дома. В противном случае вы будете заложником лая и воя.
Мальтийский терьер
Собака этой породы любознательна и внимательна ко всем членам семьи. Поэтому пес всегда оповещает хозяина обо всем, что видит и слышит. Выход здесь один: постоянная дрессировка и много внимания.
Ши-тцу
Эти собаки не трусливы, но крайне возбудимы, поэтому тоже могут постоянно лаять. Таким образом пес может даже показывать свою привязанность или просить внимания. В любом случае скучать вам точно не придется.
Миниатюрный шнауцер
Предки этих собак были сторожевыми псами, поэтому шнауцеры склонны оповещать обо всех событиях своего хозяина. Каждый раз, когда в коридоре будут посторонние шумы или в гости придут друзья, питомец начнет лаять. Здесь тоже поможет лишь работа с кинологом.
Керн-терьер
Вы можете постоянно воспитывать свою собаку, однако полностью отучить керн-терьера от лая все равно не получится.
Керн-терьеров вывели на западе северной высокогорной части Шотландии для охоты в кернах — грудах камней — на кроликов и лисиц. Поэтому охотничьи инстинкты все равно будут давать о себе знать.
Бигль
Это уже не миниатюрная, а средняя порода собак. В последнее время бигли стали очень популярны в России: они красивые, игривые, любят детей и всегда готовы к общению.
Но у этой породы есть важные нюансы. Во-первых, бигли очень активны, так что будьте готовы к долгим прогулкам. Во-вторых, они любят «поговорить», при этом не столько лают, сколько воют. Им нравится затягивать песни, а если их развеселить, то шумную и активную собаку будет уже не остановить.
Как выбрать породу собаки, чтобы животное не стало в тягость
Пес может покорить вас голубыми глазами, роскошной шерстью или желанием всегда играть и быть рядом. Но сможете ли вы с уверенностью сказать, что именно с этой собакой вам будет комфортно долгие годы? Важно учитывать ваш образ жизни, готовность к прогулкам и тратам. Разбираемся с ветеринаром, на что надо ориентироваться в первую очередь.