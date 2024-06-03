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Осталось две недели до завершения голосования за лучшие частные клиники Петербурга: поменяются ли лидеры?

Наступил июнь, а значит, голосование за финалистов премии «Доктор Питер — частная медицина» вышло на финишную прямую. Самые популярные среди пациентов клиники получат через две с половиной недели особенный подарок от нашего портала — как раз ко Дню медицинского работника.

3 июня 20241
Осталось две недели до завершения голосования за лучшие частные клиники Петербурга: поменяются ли лидеры?

Из всех врачей чаще всего россияне обращаются к стоматологам и терапевтам — такие выводы можно сделать по результатам совместного опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ в апреле 2024 года. Поэтому неудивительно, что именно номинации «Стоматология» и «Многопрофильные клиники» стали наиболее активными по количеству голосов читателей. Также активны и пациенты косметологов: в номинации «Эстетическая медицина» борьба развернулась не на шутку. Впрочем, разница с остальными номинациями небольшая, и везде лидеры еще могут поменяться.

Голосование продолжается до 16 июня 2024 года — заходите на сайт премии, авторизуйтесь и выбирайте по одному претенденту в каждой из 10 номинаций. Также продолжается голосование в Telegram-каналах и группах сети «Вконтакте», «Доктора Питера» и «Фонтанки». Чтобы сохранить интригу до объявления результатов, они будут скрыты до завершения основного голосования.

Напоминаем, что результаты станут известны 20 июня 2024 года: в торжественной обстановке мы вручим дипломы всем финалистам, а также объявим победителей.

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