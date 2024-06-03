Осталось две недели до завершения голосования за лучшие частные клиники Петербурга: поменяются ли лидеры?

Из всех врачей чаще всего россияне обращаются к стоматологам и терапевтам — такие выводы можно сделать по результатам совместного опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ в апреле 2024 года. Поэтому неудивительно, что именно номинации «Стоматология» и «Многопрофильные клиники» стали наиболее активными по количеству голосов читателей. Также активны и пациенты косметологов: в номинации «Эстетическая медицина» борьба развернулась не на шутку. Впрочем, разница с остальными номинациями небольшая, и везде лидеры еще могут поменяться.